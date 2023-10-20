測試自己是否適合剪短　盤點不同髮型高顏值女星

長期維持一個造型，有時也會想要轉換髮型，最近短髮風格大行其道。如果大家猶豫要不要剪頭髮，還是繼續留長頭髮，不妨參考一下外國知名髮型設計師Giles Robinson的「2.25黃金定律」，來判斷一下自己適合短髮還是長髮造型？而且，亦都為大家推薦長短髮女明星，讓大家有多種參考髮型。

2.25英寸黃金定律

由經驗豐富的英國髮型師分享的黃金定律，用來測試自己適合長髮還是短髮的方法，非常簡單。事前準備，一個直尺和一支筆。然後將直尺垂直放在耳垂下，接著將筆放在下巴處，最後量度耳垂到筆之間的距離就可以完成整個測試。量出來的數據如果大於2.25英寸（約5.7厘米）則比較適合長頭髮，而距離小於2.25英寸（約5.7厘米）就比較適合短頭髮。

適合短髮列子

不要以為短髮的造型相對長髮叫局限，其實短髮搭配髮夾、帽子、頭巾等飾品，可以令整體造型變換不同的感覺，可以帥氣可以甜美。而不同的長度也會令短髮有不同的造型，就如Red Velvet的Wendy，她的短髮髮尾剪成有層次且輕盈的碎髮造型，搭配髮夾顯得可愛，夾成內扣的造型就顯得溫柔氣質。而朴圭瑛也是短髮比長髮造型好看的例子，她在韓劇《絕世網紅》中是無層次齊切的短髮，清爽利落的一刀切造型，呈現出精緻的五官輪廓，讓大家都紛紛模仿。

適合長髮例子

長髮給人溫婉可人的感覺，因此不少女生都很適合長髮，長髮可以化身為不同造型。長直髮顯得乖巧、大捲髮顯浪漫、中長的層次髮型顯得知性有氣質。最多韓劇女主的長髮髮型就是浪漫捲髮，無論是新進女神韓韶禧，還是韓劇女神朴寶英，都能夠將捲髮駕馭得很好，顯出自己的獨特個性，大家不妨參考一下吧！