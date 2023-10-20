E奶林襄是非多籮籮連排牙都比人嫌　高EQ回應獲網友力撐

台灣啦啦隊女神林襄，有着傲人32E飽滿上圍嘅佢，仲有着一副天使般甜美嘅臉蛋，可惜人紅是非多，日前林襄出席台北時裝周時，因身穿肉色內衣褲行騷，負評亦如潮水般不斷，令當日負責嘅化妝師及經理人都忍唔住出嚟澄清，而隨着林襄活動上嘅相關採訪曝光，更有眼尖網友注意到佢上下2排嘅牙齒色差大。對此，佢本人亦大方回應原因外，高EQ又直率嘅表現更係瞬間圈粉無數呀！

日前，有網友喺社交網以「林襄牙齒顏色」為題甫文，透露林襄早前喺時裝周嘅訪問片段中，上排牙齒就如珍珠般白，下排牙齒偏黃：「一看嚇到，一直注意到她上下排牙齒的色差，真的好可怕……平常完全沒注意到！」意外發現引嚟唔少網友震驚外，亦有網友心痛林襄道：「一直以來都不是很喜歡她，但陸續經過這麼多事情，感覺她EQ真的滿好的，現在連牙齒色差大，也要一直被大家當作焦點，唉……」、「雖然我沒有很喜歡林襄，但這篇我想檢舉，人家牙齒到底關你何事？」、「容貌焦慮都是這種言論造成的！」

有見及此，林襄亦特地解釋道20歲個陣做完矯齒療程，因為預算唔夠惟有先做上排牙貼，未料之後生咗智齒兼工作繁忙嘅緣故，導致佢下排牙齒被擠壓變亂，先到診所重新矯齒處理，而牙齒偏黃則係因為朝朝飲咖啡導致，直率回應感動唔少網友道：「莫名不會很不喜歡她了！」