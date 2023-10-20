李紫昕超額完成六場音樂劇　觀眾反應熱烈爭買原聲帶

兒歌天后李紫昕（Purple姐姐)）六場的音樂劇「《花木蘭穿越神話》（再創新天版）」圓滿結束，不足兩月再演音樂劇，仍有超過九成票房，觀眾反應非常熱烈。Purple表示：「八月尾完了一個大型音樂劇《女王教室》演出，只得個多月時間，立即要演出《花木蘭穿越神話》，對自己是一個體能大挑戰，尤其是休息不夠，而且今次仍然兼任數職，集音樂總監、導演、監製、編劇於一身，壓力相當大，因為時間緊迫，工作分配上非常緊張，時間好像不夠用，但無論如何自己要全力以赴，為大家帶來比上次更精彩的表演。」

另外，一班小演員在台上亦有精彩表演，一時大晒一字馬功架，又一時表演踢腳技巧，引得台下觀眾起哄，而她上次為《花木蘭》創作及演繹很多首如「筲箕與喱」、「肥牛惡過婆」等等有趣易記入腦的歌曲，今次再唱仍然聽到現場觀眾們開心反應，她指：「其中最難忘的一幕，是當我落台與觀眾互動時，好多小朋友及家長捉住自己打卡而寸步難行，雖然已公演數次，但仍然得到大家愛戴，亦都好喜歡 《花木蘭》正氣凜然的角色，叫好叫座，自己覺得沒有白費心機，完場後也見觀眾們大排長龍購買 《花木蘭》音樂劇原聲USB ，而自己也在間場期間爭取時間與粉絲合照，見到觀眾的反應好熱烈感到好開心，衷心感謝一班長期支持Purple的粉絲們，特別是校長、老師、家長及學生們，十分感謝大家的支持與鼓勵，最後，特別感謝鍾景輝（King Sir）聲音演出角色，精彩聲演令觀眾帶來不少歡樂及驚喜。」

完Show後，她亦特別安排了慶功宴，慰勞一班台前幕後工作人員，團隊們多月來共同努力，克服了不少困難，大家也開心盡興。完成了《花木蘭》音樂劇後， Purple又立即開工，準備迎接12月為亞博的兒童書展擔任活動大使，帶領學生們演出及參展工作，屆時會有舞台演出，希望到時大家到現場多多支持。