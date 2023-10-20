約埋朋友食火鍋　「泰」有風味

香口惹味的泰國菜，很得香港人歡心，除了零食和小炒，泰式火鍋也令人胃口大開。近日有以泰式風味開設的火鍋店，又有泰式火鍋店搞優惠，幾夜食都無問題。

過江龍登場

近排有不少內地品牌攻港，最近一員有上海來的泰式火鍋店「四面泰」在沙田登陸。火鍋店標榜每日新鮮自家熬煮正宗泰式湯底，選擇有秘製冬蔭公鮮蝦鍋、奶雞湯鍋和慢燉牛板腱清湯鍋等，特設的期間限定海鮮組合，客人可選1款招牌鍋底配1款寶藏海鮮手工金盒，金盒內有不同的海鮮如活鮑魚仔、海蝦和蚌等。其他有包含4個部位的牛肉拼盤、手工竹笙蝦卷、手打鮮蝦和韮菜餃等。另外，店子提供如香茅雞翼、泰式手工蝦餅、炭燒豬頸肉等小食，最後來個招牌椰皇凍、泰式杧杧碌碌或爆珠馬蹄椰子水等甜品和特飲，即時清熱。由現時至11月30日，堂食客人讚好及追蹤餐廳指定社交平台，即送泰式手標啵啵奶茶1杯。

消夜時段有折

現在吃晚飯，過了晚上10點，街上靜悄悄似的。為鼓勵晚市和夜經濟，旺角泰式火鍋放題店「泰金鍋」在這個10月的每天晚上9點後推出火鍋優惠，客人經指定網站預訂夜貓專享無限時火鍋套餐（最少1日前），成人可享65折、小童有5折，到時有澳洲極選肩胛牛小排、特級牛胸爽、極上牛舌、美國肩胛肉眼、澳洲羊飼羊肩、和流水蝦放題外，配泰金冬蔭功鍋、檸檬香茅鍋、馬來娘惹叻沙鍋、青檸椰奶雞湯鍋、日式番茄濃湯鍋等不同湯鍋，最是美味。自助吧還有超過80款泰式熟食、火鍋配料和甜品等選擇，想食消夜都有得揀。