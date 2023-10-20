仁濟醫院羅嘉穗心臟介入治療中心暨心臟加護病房捐款鳴謝典禮

一眾嘉賓參與「愛心護心啟動」儀式，寓意仁濟的醫護充滿愛心，守護病人健康，將愛心散播，造福病人。（仁濟提供）

【特約報道】仁濟醫院董事局昨天順利舉行仁濟醫院羅嘉穗心臟介入治療中心暨心臟加護病房捐款鳴謝典禮，邀得醫務衞生局局長盧寵茂教授BBS太平紳士及醫院管理局主席范鴻齡SBS太平紳士擔任主禮嘉賓。

承蒙善長仁濟醫院顧問局副主席羅嘉穗榮譽博士（社會科學）BBS, MH慷慨捐款三千五百萬元支持，以及在政府和醫院管理局的資助下，於仁濟醫院B座大樓三樓興建心臟介入治療中心及擴充心臟加護服務，為心肌梗塞患者提供冠狀動脈介入治療。

中心配備不同的先進影像儀器、血管介入治療設施和其他相關配套，例如雙向心血管造影系統、血管內腔超聲波、冠狀動脈光學相干斷層掃描、冠狀動脈血流儲備分數檢查，協助醫生作出準確診斷及適當治療，進一步提升醫院的醫療服務。

新建設的治療中心暨心臟加護病房於2022年2月底逐步投入服務，由仁濟醫院心臟科醫生、專科護士及放射技師組成專業團隊，而加護病房設有八張病床，為更多有需要的患者提供適切服務，以及應付未來需要。

仁濟醫院董事局孫蔡吐媚主席表示，該院的醫療服務能夠得以擴展，實在有賴羅嘉穗永遠顧問的慷慨捐款。多年來，羅顧問協助推動多項仁濟服務的發展，實在勞苦功高，今次更加出錢出力，捐款資助仁濟的發展，董事局及醫院仝人均十分感激。羅嘉穗永遠顧問是仁濟醫院董事局第41屆主席，卸任主席一職後仍十分關心仁濟。由2001年至今，已捐款超過一億六百萬元予仁濟，當中包括六千三百萬元資助醫院擴充服務。

羅嘉穗永遠顧問致辭時表示，希望略盡綿力為仁濟作出貢獻，讓更多急性心肌梗塞患者可以得到適當治療，同時感謝盧寵茂局長以及范鴻齡主席在百忙之中，抽空擔任主禮嘉賓。

醫務衞生局盧寵茂局長及醫院管理局范鴻齡主席特別感謝羅嘉穗永遠顧問，其捐贈對仁濟醫院加強心血管疾病治療、心臟介入治療中心及加護病房的設備有很大的幫助。

開幕典禮完結後，仁濟醫院醫護人員帶領一眾嘉賓參觀新建設的治療中心暨心臟加護病房，以便了解有關服務及設備。