靈敢侶情：純屬個人見解

當有事想不通，多數會找人問意見，但這些所謂意見，八成只是個人見解，不但沒用，反而會拉你後腿。

聽取意見，常被人認為必須，假如有人不聽，便會被形容為一意孤行。於是，很多有心人，會在對方沒有問之下，自顧自說「如果你問我，我就認為⋯⋯」，問題是對方根本沒問，不過你就一定要聽。

而文章開首時說「八成只是個人見解」，意思就是：對方根本不了解你的行業，他只是按個人幻想、他認為跟你類近的經歷、去發表他認為適合你的想法。如果你聽從，其實跟「賭大細」沒分別，但當然，這些個人見解，的確有暫時安撫你的情緒的作用。

講個例子，話說我創辦教室時，堅持要學生進門換拖鞋，行外人紛紛罵我多餘、還有人內進時發脾氣把拖鞋丟在地方，自己穿着襪子踩進來。當時的我，就是這些人口中的一意孤行，但我不理，我才最熟識自己的地方、熟識這個行業。不消半年，疫情殺到，大家在害怕其他地方不夠衞生的同時，照樣來我這裏，因為，他們知道我有幾咁乾淨。

所以，如果你在工作裏遇到實行上的困難，請向跟你行業相關的人問意見。假如舉目無親，你首先要做的，是把困難放下，然後擴濶生活圈子，包括找顧問或專業人士去協助，這是我出道和做生意合共十年的很大體會。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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