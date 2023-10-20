湯洛雯婚禮好神秘　岑杏賢叫大家嘗試撬開準新娘把口

兩位靚媽李潔瑩（Nicole）和岑杏賢（Jennifer)今日（20日）出席一個關於香港10景的評選活動，原來她們是「行山友」，經常相約行山，李潔瑩老公黎諾懿和《愛．回家之開心速遞》一班演員都有加入，只是疫情期間暫停了幾年，希望稍後再約，想帶同小朋友一同行太平山。本月初生日的Jennifer，與老公提早慶祝，因為自己正日生日老公要去美國公幹。Nicole透露慧妍雅集每個月都舉行生日會，為本月生日的會員慶祝，便可以給Jennifer補祝。

Nicole今年擔任慧妍雅集會長，Jennifer就負責工作計劃統籌，Nicole透露生細仔「小冬牛」正值疫情爆發，這兩三年忙於湊小朋友，今年正式「復出」，擔任會長一職，希望多學習。Jennifer的兒子跟「小冬牛」同年，她稱老公工作忙碌，因為疫情老公停飛，她才有機會懷孕，及老公有時間陪伴。

談到好姊妹湯洛雯年底嫁馬國明，問Jennifer會否當姊妹？岑杏賢笑稱要保守秘密，叫大家去撬開準新娘把口，自己就隨時準備去祝賀一對新人。至於賀禮方面，她與其他朋友正在商量個別送禮還是夾分，想給新娘子送大禮，Nicole講笑：「你哋依家唔係應該傾定幾多開門利是先？」