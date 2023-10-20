李佳芯搬貝沙灣愈住愈豪：我人工負擔得起！

視后李佳芯（Ali）和黎諾懿今日（20日）出席無綫節目《隨懿深度行》記者會，Ali談及近日已由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣，愈住愈豪，出入更有數名工作人員專誠護送，她說：「我成日都搬家，正常都會想愈住愈舒服，但我又唔覺得特別豪，係人工下我負擔得到嘅地方，呢個最緊要。」Ail亦表示想置業。

而諾懿今次將會和4名女神級人物共同拍攝節目，分別是Ali、黃翠如、高海寧和劉穎鏇。黎諾懿認自己有艶福：「我冇一次唔好艷福，冇乜男仔朋友，每次拍呢啲節目都一定係女仔，同女仔一齊開心好多，要開心先有真性情，我啲節目唔要有男人。（你老婆唔介意？）所以要同好多人都Friend，唔可以只係同一個女性friend。」

他指自己與不同年齡層的女性都保持友好關係，包括蕭秀香（三姐）、麥玲玲、七仙羽等，表示下次可以考慮與麥玲玲和七仙羽聯手合作拍攝探靈節目。諾懿亦大讚黃翠如在節目的表現：「佢真係好好，其實佢好多嘢都驚，但知道我要拍節目，所以佢乜都肯試。Ali佢哋都好好，接拍節目嘅時候完全冇問酬勞，直接接手。（點報答？下次去歐洲？）首先要高Ling（高海寧）搵到個贊助商先。」被問今次與女神級人物去旅行，為何沒安排泳衣環節？Ali回道：「因為我好有信心唔會跌落水，而且我10幾年前都已經有着過，着得好睇我又唔介意，但大把人着得好睇過我，有需要就着，冇需要就唔着。」