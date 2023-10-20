成年冇病︱高海寧流感病到瘟：味覺都冇埋！

藝人高海寧（高Ling）和劉穎鏇（Tiffany）今日（20日）出席新節目《隨懿深度行》記者會。高Ling在活動上罕有地戴上口罩，她表示感染了流感，已經病了約一星期：「我已經好耐冇病過，上次病好似已經係上年嘅事。我今次病得好辛苦，發燒同埋冇晒啲味覺，我休息咗5日都係未好番，不過放心我冇中COVID，我病到祈求上天快啲畀我好番，我依家睇緊中醫。」指可能是指攝《飛常日誌》時感染的：「因為我嗰日係機場拍咗全日，遇到太多人，我作病都作咗兩日。」

談及新節目到馬來西亞拍攝，高Ling說：「每逢拍旅遊節目都好開心，而且公司會帶我哋去平時我哋唔會去嘅地方。今次印象最深刻嘅地方係一個博物館會有全世界唔同嘅藝術家嚟住，然後佢就會將自己嘅作品放係一個廢棄嘅咗嘅學校到賣，賺嘅錢會用嚟資助間學校營運，不過呢個情節要馬來西亞版本先有。（有冇艷遇？）冇！個行程好趕，我係喺武漢拍完嘢直接飛去馬來西亞，我留咗三日又要再飛返去武漢拍嘢，行程趕到我幾乎每晚只係瞓兩三個鐘頭。」又指很喜歡Tiffany在節目裏的大自然旅程，Tiffany 指：「我唔認識馬來西亞，所以一去就係金馬崙，佢係一個冇乜居民嘅地方，我記得我一落機坐得四個鐘車先上到神山，好難得可以去到馬來西亞仲要係一個特別啲嘅地方。」高Ling透露接下來11月將又要到馬來西亞宣傳新電影《鎖戰》。