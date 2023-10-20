中年好聲音2︱李振鵬深情獻唱大獲好評　鍾維着古裝化身「嫦娥」

無綫歌唱真人騷節目《中年好聲音2》周日晚(22日)播出嘅一集係60強淘汰賽最終回，當晚將揭曉30強最終名單。

前歌手鄭梓浩以親身經歷唱出《煙雨凄迷》，一身粉紫色西裝上陣嘅佢深情獻唱，主持人車婉婉問佢點解選唱呢首歌時，佢笑言：「啱啱返嚟香港時，我住喺細佬屋企，有一晚佢同女朋友有啲拗撬，我就被迫瞓咗公園成晚，所以我將呢個故事投放咗喺呢隻歌度，嗰晚真係落緊雨！」

而獻唱《最愛是誰》嘅李振鵬大獲好評，評判張佳添直言：「你把聲今日好鬆，好似按摩緊我耳仔咁，差啲懷孕！」陳慧嫻亦大讚：「好鍾意呢隻歌，我演唱會都有唱過，因為咁多年都諗緊呢隻歌(最愛是誰)嘅答案。」

其實振鵬都係有故事嘅人，今次參賽係為咗向天上嘅家人證明自己，佢講道：「我同家姐感情最深，家姐喺2012年時走咗，媽媽喺2015年(離世)，爸爸就喺1996年(離世)，細細個佢哋已經好支持我唱歌，依家佢哋走晒，我好想畀到一啲表現佢哋睇，想話畀佢哋聽我一直都好努力。」

今集最大睇頭，落喺最後嘅鍾維同林若盈嘅PK戰上！有「龍婷 2.0」之稱嘅鍾維，紮晒髻、穿上粉紅色古裝化身「嫦娥」，唱腔酷似鄧麗君嘅佢今次挑戰唱廣東歌《情義兩心堅》，不過評審嘅意見就出現兩極，有人認為佢唱出歌曲韻味，亦有人覺得格格不入。

至於上回合嘅2燈選手林若盈則獻唱《愛》，獲陳慧嫻大讚進步好大，佢即時淚腺失守！佢解釋唱《愛》嘅原因時，仲爆喊：「唱呢首係寄託咗對爸爸嘅情感，我同佢冇見十幾年，跟住佢出現番一個月，之後佢就過咗身，我唱嘅時候唔敢投放得太多，驚好似依家咁。」