謝君豪獲頒演藝學院榮譽院士　表彰藝術方面成就

金馬影帝謝君豪今日獲演藝學院頒授榮譽院士，以表彰他在文化發展和表演藝術方面的成就，及對學院發展的貢獻，他的媽媽，太太亦有出席，女兒更專程由外地回港出席見證。入行逾30年，共認演藝成就卓越，謝君豪表示心情興奮，尤其早前才奪得「華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角，現在又獲頒院士，笑稱今個10月雙喜臨門。

他於1989年在演藝學院畢業，故獲母校肯定成就，感到無上光榮，他稱：「以前我畢業只係文憑課程，所以未試過戴四方帽、院士帽呢類畢業帽子，感覺好特別，有種好神聖嘅儀式感。」在短短10日內先後榮升舞台劇劇帝及榮譽院士，感到好開心，十分難忘。「同埋我著咗呢件院士袍，似打咗支強心針，好大感觸，我喺呢度畢業呢度受訓，得到榮銜，令我覺得應該將自己嘅經驗，同埋學習到嘅嘢，跟年青人分享。」並寄語年青人，只要肯堅持就會有成功一日，自言從無想過會有得到甚麽成就，只是一心把自己有興趣的工作做好，他表示：「做好眼前嘅工作，行好這個過程，將來嘅結果每每會出人意表，老師教我哋演戲唔係演個結果，係演個過程，呢個結果係你永遠都預計唔到。」問到如何慶祝？他表示會簡單而隆重，跟家人一起食飯慶祝便足夠。