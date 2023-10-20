【Zac玩Zac食】自我極限挑戰

好多時我哋面對嘅恐懼都係來自心魔，只要勇敢踏出舒適圈，面對難關，自然能衝破障礙，活出真的自我。

在西澳州珀斯嘅Optus體育場位於珀斯中央商務區以東嘅Burswood半島；西臨風景如畫嘅天鵝河和珀斯市，東臨山麓，這座擁有60,000個座位的世界級多功能體育場能舉辦各種體育、娛樂活動，以及音樂會，並於2019年獲得聯合國教科文組織頒發「世界上最美麗的體育設施」獎，也是澳洲最先進的體育場。

今次嚟體驗Optus體育場最新、亦是全澳洲唯一體育場提供的景點，VERTIGO空中懸吊，一個讓你面對恐懼並體驗腎上腺素激增嘅活動。這個90分鐘體驗，先由導遊帶領大家參觀體育場地，然後沿着樓梯攀上頂層，進入新嘅西部觀景台，在那裏欣賞Derbal Yerrigan（天鵝河），The Matagarup Bridge和珀斯市醉人景色。當腎上腺素飆升，呼吸加速的同時，你會需要眼前嘅風景為你轉移注意力，紓緩緊張感。

到戲肉啦！幾個人一組繫上安全鏈後，逐個行出去距離地面42米高嘅半圓形、金屬通窿平台；好似我咁有啲畏高，踏出第一步係最困難嘅，盡量望向前方唔敢向下望，行到去指定位置，借助安全帶上方擺動範圍，在自我感官允許嘅情況內體驗4種不同姿勢，一個比一個更挑戰體能及恐懼，到最後一個蜘蛛俠經典倒吊造型，真係從來冇諗過自己能夠做到，但在團友及導遊的幫助下，終於能夠克服心魔順利完成這個動作，心情比之前畏高那種惶恐更澎湃。

Optus體育場亦於球賽日提供屋頂座位觀賞體驗，下次再返嚟嘅時候都好想嘗試這個全球罕有嘅體驗！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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