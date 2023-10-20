吳鎮宇《典籍裡的中國》演孫武　重現史籍經典

內地節目《典籍裡的中國》將於明晚(21日)開始逢周六晚9時30分於翡翠台播映。被視為央視重點文化類創新節目的《典籍裡的中國》，在內地播映時贏得極高口碑，更有網民

留言大讚是「綜藝天花板」。節目介紹的雖然是經典中華文化典籍，但卻以嶄新手法重新包裝，噱頭十足！

節目中內地著名主持撒貝寧將以「現代說書人」身份，帶領觀眾沉浸式體驗十大經典文化典籍，分別為《尚書》、《史記》、《本草綱目》、《論語》、《孫子兵法》、《楚辭》、《徐霞客遊記》、《道德經》、《周易》及《傳習錄》。撒貝寧除會為每集典籍進行導讀，更會穿越時光隧道直闖每集典籍的歷史舞台，在舞台上欣賞過百名演員精湛演出之餘，更會與故事主角互動，藉此帶出每集典籍的核心思想，以及成書和流傳等歷史背景。

節目中的演員陣容絕對不容忽視，當中不缺別具分量的資深演員及內地舞台劇演員，包括金馬、金雞「最佳男配角」王學圻、金馬影帝吳鎮宇，及金雞影后奚美娟等，吳鎮宇將在《孫子兵法》飾演孫武。明晚翡翠台首播的《典籍》是經重新包裝的香港版本，全部內容更以廣東話重新配音。

主持方面，邀請了集作家、編劇及演員於一身的藝人吳沚默（Momo），及「萬能鍾」鍾志光攜手擔任，兩位文學根底均相當紮實深厚。以「講波佬」及《愛．回家之開心速遞》「初戀Cafe」老闆「佳叔」成功入屋的鍾仔，擁有香港大學中國語文及文學碩士，及中文大學哲學文學碩士雙碩士學歷；至於Momo除了是《老表》系列編劇，曾推出散文集及小說，曾獲得青年文學獎散文高級組冠軍及小說高級組亞軍，文學造詣及創意不容忽視。Momo受訪時大讚節目製作手法新穎有趣，並謂香港觀眾看了必有得着：「就算唔知典籍具體發生乜事，都可以了解吓入面嘅名句同中心思想，套用番喺依家都有機會受用。」她更笑着舉例：「吸收嘅資訊多咗，同人哋嘅話題亦自然多啲，咁分分鐘對溝仔、溝女有幫助，同埋教仔嘅時候都可能多啲哲學同古人智慧可以分享番。」