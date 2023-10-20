陳展鵬化身黑山老妖 　吳若希聶小倩上身滲仙氣

視帝陳展鵬、吳若希、戴祖儀、傅嘉莉、蔡潔和陳星妤等主演的台慶劇《香港人在北京》今晚一集中，最大亮點絕對一眾演員齊齊扮鬼扮馬以經典電影造型亮相的場口，爆笑度十足之餘，亦甚有驚喜。陳展鵬與吳若希(Jinny）分別以張國榮、王祖賢主演的電影《倩女幽魂》造型上陣，展鵬戴U形假髮化身黑山老妖大晒喜感，Jinny則穿上白色古裝化身聶小倩，仙氣滿瀉。而蔡潔則穿上旗袍以《花樣年華》造型上陣，加上一頭懷舊波浪頭，女人味十足。

而洪永城及傅嘉莉則齊齊玩轉《食神》，當中傅嘉莉戴假哨牙兼在臉上畫刀疤神還原火雞姐經典造型，與「本尊」莫文蔚相似度直達99%！做Model時已被指似莫文蔚的她受訪時透露由入行做Model開始，已有不少人指她似莫文蔚，她笑言：「冇諗過拍劇可以扮佢其中一個經典角色，拍攝時我覺得好似樣，戴埋假牙之後直頭係火雞姐，見到還原度咁高，我自己都好開心！」提到該場戲要戴著假哨牙講對白，Kelly坦言一點都不簡單：「個假牙只係Halloween嘅道具，好闊同好大，所以好難戴，後尾諗到擺啲Blu Tack入去黐住原本啲牙，同埋盡量飲少啲水減少口水，怕一講對白會甩出嚟搞到NG。」講到今次搣甩女神光環化身男仔頭，她笑言：「好開心監製畀咗呢個角色我，Funny係打破咗我以往角色嘅框框，我完全唔介意演男仔頭，愈唔似我就愈開心！身為演員就要貢獻身體畀個角色，所以變成點樣都冇所謂。」

劇中處於愛情錯摸的吳業坤及戴祖儀(Joey)則以周星馳電影《功夫》的包租公、包租婆造型示人，外形甜美的Joey戴上爆炸頭假髮和油黑鼻子扮大鼻哥窿，成功「減甜」滲出師奶味，坤哥則黐上假鬍鬚及電鬈髮還原元華造型。

另邊廂，陷入愛情三角錯的洪永城、傅嘉莉及陳星妤同樣以周星馳電影造型登場。星妤穿上水手裝校服兼鬢孖辮，化身《喜劇之王》張栢芝飾演的柳飄飄，初戀味甚濃！