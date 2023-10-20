針對性操練　床戰更加掂

一睇就知我哋有做運動，戰鬥力強啦！（互聯網）

做人要將勤補拙，知道自己喺邊一方面不足，就要努力改善。好似日本AV界嘅「強化操練系列」咁，當中嘅主角知道自己有不足之處，就會作出針對性改善，操練之後果然令床上戰鬥力大大提升，征服對手話咁易！

騎乘特訓

於WANZ出品嘅《豐滿運動員J型大屁股讓人無法抗拒》當中，白濱南係一位田徑運動選手，因為成績未能夠更進一步，於是向織田教練請教，而織田呢個鹹濕大叔就為阿妹提供一連串針對下半身嘅訓練，期間佢仲拎出震動玩具，話可以令強化肌肉，結果搞到南妹慾火高漲，而織田乘機話上床練習騎乘功夫效果更佳，正值飢渴嘅南妹，於是就同織田上床瘋狂「操練」喇！

鹹濕無影櫈

片廠Moodyz推出嘅《女籃俱樂部訓練營》，講述五芭鍾意打籃球，應男子籃球隊成員秀俊嘅邀請，參加三日兩夜嘅集訓，去到集訓營之後，秀俊就向五芭提供一個特別嘅訓練課程，就係坐無影櫈鍛煉腳力，而秀俊仲除咗條褲瞓喺地下，只要五芭堅持唔住坐低，就會被移船就磡！然而，坐無影櫈真係幾難頂，最後五芭都係挑戰失敗，被秀俊成功得米！

簡評

所謂工欲善其事，必先利其器，想床上戰鬥力得以提升，其中一個方法就係好好鍛煉身體喇！今日為大家介紹嘅作品就以強化身體提升床上戰鬥力為主題。喺2部作品中，本仙最鍾意白濱南主演嘅《豐滿運動員J型大屁股讓人無法抗拒》，原因係南妹青春活潑，身材好肌肉又夠結實，相當配合今次扮演嘅運動員角色，而佢表演騎乘位嘅時候有力又快速，功架十足之餘，亦話畀大家知佢嘅下半身鍛煉，的確有驕人成果。