Cosplay乳后　爭峰對決

兩位嚟自美國及越南嘅人氣巨乳Coser，邊個有實力成為Cosplay界乳后呢？（互聯網）

作為性感Coser唔單止要Cos得入型入格，樣靚身材正嘅同時，一對大咪咪更係唔少得，而呢兩位嚟自美國及越南嘅人氣巨乳Coser，邊個有實力成為Cosplay界乳后呢？一於將佢哋嚟個比併啦！

性感尤物

網絡社交帳號嘅興起，為唔少夢想成為模特兒嘅索女提供多一個機會，其中就有呢位出生於美國嘅Evie Lee Mikomin。憑住萌味十足嘅樣貌，以及前凸後趷嘅身材，尤其一對逼爆衫嘅巨乳，加上露出度相當高嘅Cosplay造型，令外形甜到漏嘅佢，喺Cosplay界甫出道，就已經贏盡眼球。

銳意喺網絡上打響名堂嘅佢，便乘勢透過網絡社交帳號以辣度十足嘅Cosplay寫真，成功

獲得大量人氣。不過佢咁做其實係另有目的，原來佢一直夢想成為模特兒，而成功吸納超高人氣之後，佢便如願為唔少雜誌當模特兒拍攝寫真，雖然未能走上天橋行Show，但卻成為模特兒界及Cosplay界嘅性感尤物，亦成為唔少男士心目中嘅女神。

Evie Lee Mikomin

出生地：美國

身高：155cm

三圍：35G-24-35

美越混血兒

如要問現今Cosplay界中嘅火辣尤物，有個名字大家一定要知，佢就係個樣甜美可人，雙峰亦勁到爆嘅Hana Bunny！至於佢對車頭燈有幾爆？唔使多講，只要睇過佢嘅寫真嘅話，就會知道絕對係斤両十足、乳量澎湃！

雖然Hanay現居於美國加州聖何塞，但其實佢係喺越南胡志明市出生嘅美越混血兒。據稱佢父親係漫畫家，所以自細便受對方嘅薰陶而愛上動漫，亦因此喺美國聖何塞州立大學修讀圖片設計。不過立志成為漫畫家嘅佢，卻喺一次萬聖節Cosplay活動上，憑住性感迷人嘅Cosplay而深受歡迎，此事更成為佢進軍Cosplay界嘅契機。而佢憑住迷人樣貌及前凸後趷誘人身材，以及性感Cosplay造型，成為炙手可熱嘅女Coser。

Hana Bunny

出生地：越南胡志明市

身高：167cm

三圍：36G-25-37

第1回合

鬥乳量

既然係性感Cosplay界嘅乳后，第一個項目當然係要比併乳量啦！從數值上嚟睇，Evie Lee Mikomin擁有35G，比Hana Bunny嘅36G細咗1吋，所以後者稍勝一籌。

第2回合

鬥性感

兩位女Coser不但雙峰激凸，纖腰扭動迷人，臀部亦渾圓誘人，身材都係一級正！只係天賦條件好，都要Cosplay寫真夠性感，咁先至可以吸引到大家目光。而兩人嘅寫真絕對係大尺度，充分展現出火辣胴體，配合埋惹人遐想嘅甫士，相當吸睛，所以呢個回合打和！

第3回合

鬥人氣

兩位性感女Coser嘅外形都係咁正，寫真亦同樣影得性感，不妨從佢哋社交帳號嘅粉絲嚟睇，究竟邊位人氣高啲？Evie Lee Mikomin嘅粉絲有超過170萬，至於Hana Bunny更加勁，擁有逾320萬粉絲，好明顯贏成條街！

Hana Bunny勝出

作為Cosplay界嘅性感代表人物，Evie Lee Mikomin及Hana Bunny嘅魅力確係非凡，不但擁有令男士流晒口水嘅身材，寫真嘅性感度更係令人印象深刻，不過後者連贏兩個回合，所以成為今次比併嘅乳后。而大家仲想睇啲更激嘅寫真照，兩位女郎各自有會員制帳號，為粉絲提供限制級嘅誘惑，必定可以大飽眼福！