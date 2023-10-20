邱李茂琪愛犬變孫仔　「富貴狗」擁專屬衣櫃

名媛邱李茂琪（Margaret）在疫情期間，家中多了個新成員「Jordan」（䁥稱Jor Jor），是兩歲半的約瑟爹利犬，亦是女兒Jessie的畢業禮物。她表示當初通知老公邱子傑有驚喜時，對方嚇了一跳，誤以為新成員是指BB，令她哭笑不得！Jor Jor得全家人愛錫，有專屬的狗衣櫃、半百件名牌衣服包括羽絨褸，還有名牌狗袋，堪稱富貴狗！Margaret指女兒當正愛犬是囝囝，變相是她第一個「孫兒」，已取中文名「邱聖佐」，認定為家人。

有望成明星狗

Jor Jor試過誤食聖誕裝飾嘔白泡，要入急症室，令Margaret擔心了好幾天，她感謝愛犬令家中變得熱鬧，安撫家人情緒並陪伴他們度過疫情：「爆疫時冇得出街，大家各自返房溝通少咗，自從佢出現，我哋4個就成日一齊，幫佢沖涼同陪佢玩，變得好親近，小朋友亦更有責任感。有幾個親戚以前冇養狗，爆疫期間全部做咗狗主，可以交換心得。」

Margaret指家中以女兒最愛Jor Jor，第二位是老公，透露早前一家人去日本旅行，家傭指Jor Jor在家中日日望窗悶悶不樂，老公差點想改機票提早回家照顧愛犬！由於Jor Jor愛拍照，Margaret有意起用牠做BB眼鏡的代言人，有望成為明星狗！