星玄｜陳煒飛泰國度紙婚　火辣比堅尼浮床倒奶

今日係10月21日農曆九月初七，是日最旺生肖係牛，財運旺，仲要輕鬆得到，真係令人羨慕。入行27年嘅「牛女」陳煒（煒哥），愈來愈有成熟美，而且演技出色，中港兩地都有唔錯嘅人氣。早前煒哥完成新劇《非常檢控觀》拍攝後，便與林正峰齊齊返內地汕頭，為無綫拍攝全新綜藝節目《溜走的真味》，全程飲飲食食，輕鬆賺大錢。

經過連串工作後，煒哥就休息放假，同老公到泰國旅行，慶祝結婚一周年，佢仲係自已嘅社交平台度分享3張火辣泳照，着上白邊黑底比堅尼嘅佢，先揸機自拍，近鏡拍下「大峽谷」，之後又落到泳池，瞓上浮床玩倒奶，巨胸傾倒而出，視覺效果非常震撼。至於肖羊嘅朋友，異性緣唔錯，但有伴侶嘅就必須檢點行為啦。

至於幸運星係白羊座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。韓國人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa就係白羊座，佢上月底懶理粉絲反對，參加在巴黎舉行的脫衣歌舞騷，被鬧爆影響組合聲譽，更有陰謀論指她是為了加入神秘組織「光明會」而參與演出。

而早係8月時，BLACK PINK同YG事務所的合約已於8月屆滿，據知只有Rose決定續約，Jennie與Jisoo則有意自立門戶，開設個人事務所，至於Lisa更獲多家公司開出天價力邀加盟。早前就有消息指Lisa將會同美國一間大型唱片公司簽約，條件除有6張專輯外，Lisa係音樂上亦會有主導權，仲會拍攝荷里活電影等有多方面嘅發展，就算之後BLACK PINK真係名存實亡，Lisa嘅個人事業都可以更上一層樓。