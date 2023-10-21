【是日通勝】

農曆九月初七

癸卯年 壬戌月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、安葬

忌：嫁娶、開渠、問卜

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、31、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

金牛座：健康運欠佳，久坐無益，趁周末做點運動。

雙子座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

巨蟹座：健康最緊要，不應為了貪靚而令身體受傷。

獅子座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

處女座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：工作力不從心，宜保持低調，勿多管閒事。

人馬座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

山羊座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

水瓶座：財運差，投資要留意市場大勢，不可大意。

雙魚座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）馬 人緣差

鼠：勤奮上進，全情投入工作，易獲佳績。

牛：財運旺，得財輕鬆不費力，令人羨慕。

虎：趁周末出外遊玩，可令身心得到放鬆。

兔：勿為雞毛蒜皮之事爭吵，多包容伴侶。

龍：手氣好，但謹記長賭必輸，不可沉迷！

蛇：壓力大，煩惱多，做起事來缺乏動力。

馬：是日沖煞，人際關係差，需謹言慎行。

羊：異性緣不錯，有伴侶者必須檢點行為。

猴：社交運良好，不管走到哪裏都受歡迎。

雞：易產生悲觀心理，做事變得畏首畏尾。

狗：容易失財，家中貴重物品要好好保管。

豬：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天秤座如何克服選擇困難症

因為追求平衡和公正的天性，天秤座算是重度選擇困難症患者，今次就講講他們要如何克服選擇困難症。

設定優先順序：優先確定自己最重要的價值觀和目標，並將其作為做出選擇的指導原則。這樣可以幫助你更快地排除那些不符合你目標的選項，並專注於更重要的事情上。

限制選擇範圍：將選擇範圍縮小至數個最有可能的選項，評估這些選項的優點和缺點，並仔細考慮每個選項對你的長期目標的影響。

目標設定：當你知道自己追求的是甚麼，就能更容易地排除那些不符合你目標的選擇。確定自己的目標，設定優先順序並專注於最重要的事，可幫助你更快地做出決策。

給自己一個時間限制：避免過度猶豫和拖延，給自己一個合理的時間限制來做出決策。這樣可以強迫你更快地權衡利弊並做出決策，避免陷入無休止的選擇循環中。

相信直覺：雖然天秤座的人喜歡權衡各種選擇，但也要學會相信自己直覺。當你感到內心有一種強烈的感覺或直覺時，往往是內在智慧在起作用。相信自己的直覺，它通常會引導你做出正確選擇。

最後的一點，接受不完美。天秤座的人常常追求完美和平衡，這可能使他們陷入無法做出選擇的困境。然而，接受事物的不完美是很重要的。世界上沒有完美的選擇，做出決策時要明白這一點，並相信自己的選擇是最適合當下的。