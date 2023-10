恐怖片《吸血鬼船》(The Last Voyage of the Demeter)顧名思義,就是看吸血鬼在船上大開殺戒,但這隻吸血鬼是誰呢?其實故事改編自吸血鬼名著《德古拉》(Dracula)的其中一章《船長日誌》(The Captain's Log),圍繞德古拉伯爵潛藏在商船上,從保加利亞前往英國倫敦的過程,卡士包括美國男星Corey Hawkins、愛爾蘭女星Aisling Franciosi與美國男星David Dastmalchian。

電影由恐怖片《無名屍詛咒》(The Autopsy of Jane Doe)挪威導演André Øvredal執導,他形容《吸血鬼船》為「德古拉版的《異形》(Alien)」,觸發觀眾與怪物共處閉鎖空間的恐懼。他指今次著重刻劃德古拉的可怕怪獸一面,形體就像蝙蝠:「我哋想做到個生物感,睇到佢對翼個透光同肌肉紋理,點樣連住個身,要同真蝙蝠好相似。之後我哋再仔細整佢對耳同眼,做到佢皮膚同對翼嘅光澤。」