爆操女神︱全裸瑜伽一鋪翻身　E奶沈靖喬要學嘢！

香港呢個彈丸之地，個個都忙住賺錢養家，咩都講求效率。工作要有效率，食飯要有效率，平時就連行步路都要有效率。個個都掛住做，尤其係office一族，一日對住部電腦成十幾個鐘，搞到腰痠骨痛都唔得閒理。今集《爆操女神》就有鄧洢玲（阿旦）同埋擁有E級上圍嘅沈靖喬（Ching Q），教大家一招半式瑜伽式子，輕鬆化解腰痠骨痛呢個都市痛症。

呢個瑜伽式子唔單只有助放鬆腰部同埋背部嘅肌肉筋骨，仲有助血液循環，對頭痛同埋精神健康都好有幫助。做瑜伽可以強身健體，亦有唔少人都靠瑜伽名成利就，就好似台灣瑜伽女神夏米雅，瑜伽簡直救咗佢一生呀，大約十年前做歌手嘅佢，雖然個樣9成似張栢芝，可惜依然星途黯淡而身形暴脹，好彩接觸空中瑜伽之後，唔單止身形變Fit，仲因為拍瑜伽片而爆紅，事業一鋪翻身，有「瑜伽張栢芝」之稱嘅佢，除咗水中瑜伽玩到出神入化，最近仲推出全裸瑜伽寫真集，可以話名利雙收呀，E奶沈靖喬想靠瑜伽殺出條血路嘅話，今集就要跟阿旦學嘢先喇。

呢一招瑜伽式子係做Downward Facing Dog。首先要做一個叫All Four Position嘅姿勢，手掌要攤開。記得膝頭同埋個盆骨要對直，膊頭同隻手都要對直。動作做好之後就可以深呼吸，然後提高臀部，將重心移向臀部。最後，可以好似踩單車咁左右腳慢慢踩，直到雙腳腳掌掂地。

喺做完Downward Facing Dog之後，可以再做多個叫Child’s Pose嘅伸展動作，可以紓緩一下啱啱訓練完嘅腰部同埋背部。首先雙腳膝頭跪低，之後就將個屁股坐落去小腿度。上半身可以慢慢向前傾，如果前面仲有空間嘅話，可以繼續向前傾，直至頭部同埋胸部都完全貼落地。

鄧洢玲（阿旦）：Too Chill For Yoga

沈靖喬（Ching Q）服裝：Adidas