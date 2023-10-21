娛圈單打︱得不到永遠最好　愛的替身來彌補

美麗動人的鍾欣潼（阿嬌）爆出新戀情，誰家幸運兒贏得美女芳心？話說數月前阿嬌被人直擊同內地富貴TB網紅皇甫聖華當街錫面，「戀情」並無見光死，其後頻繁互動，甚至被指拍拖去布吉旅行。日前凌晨，阿嬌無預警地在IG Po出跟皇甫聖華頭貼頭親密合照，並送上生日祝福，疑似官宣戀情作為對方生日禮物，甜到爆炸！

粉絲見狀炸開了鍋，紛紛追問係咪承認戀情，阿嬌則曖昧留言，表明最愛始終係蔡卓妍（阿Sa）！但亦有部分激進粉絲不賣帳，直指阿嬌自私，一人做事一人當，不應拉好姊妹落水。連Po張合照都咁轟動，看來壓力不小，呢段情考驗重重喎。

嗱，本欄數月前曾經探討過阿嬌心態，直指她連睇小鮮肉直播都要重金打賞，似乎不可能「轉性」不愛男兒愛女兒。不過緣來沒法擋，阿嬌女人四十可能有新體會，最緊要另一半真心愛錫自己！再講吖，呢段緋聞疑幻似真，當事人始終未直接承認，大家不妨繼續觀察。

但無可否認，皇甫聖華根本就係女版陳冠希！樣子如同餅印，眉梢眼角那種壞壞的感覺尤其神似，難怪阿嬌情有獨鍾！

眾所周知，當年阿嬌同陳冠希緋聞傳得鬧哄哄，一直不肯承認，結果「艷照門」一出，證實二人關係親密，阿嬌被轟為大話精，玉女形象蕩然無存。受盡千夫所指，阿嬌其後受訪，坦承「好傻好天真」，但最愛都係陳冠希！所謂得不到永遠是最好，十多年過去，陳冠希早已成家立室，阿嬌卻似乎仍是難忘舊愛。呢種刻骨銘心的遺憾，可能正好靠「愛的替身」來彌補！