蘇韻姿壓力爆煲騷前失聲　要學習收兵做娘娘

今年踏入三字頭的藝人蘇韻姿夢想成真，首次在音樂劇孭飛做「女一」，作為自己的30歲禮物。由於對演出要求甚高，加上臨近開騷卻失聲，她坦言承受着巨大壓力！

蘇韻姿（Andrea）在加拿大讀大學時主修戲劇，雖然參演過不少舞台劇，但遺憾未試過做女主角。回港選港姐、加入無綫闖蕩7年後，她終於圓夢，在港產長壽音樂劇《我們的青春日誌》8.0版擔任女主角之一，她說：「細個好熱愛音樂劇，所有課外活動時間都放晒落去，無奈喺外國做音樂劇主角唔係亞洲人，所以有機會做主角會好好珍惜。」

首次做音樂劇兼做女一的她，承受住沉重壓力，開騷前夕更失聲，令她相當擔心：「成個騷兩個半鐘，好多嘢要記得好清楚，演戲、唱歌、跳舞、走位都要好精準，拍劇有得NG，但舞台劇就冇得NG。同埋可能練得太多，近排失咗聲，慢慢先恢復聲線，依家把聲仲沙沙哋，失聲又練唔到歌，26號就預演，所以好緊張、好擔心，除咗演出都要好好照顧健康。」

雖然做舞台劇要面對不少挫折及挑戰，但她覺得能夠在30歲時再演出舞台劇，是自己的里程碑：「讀書主修戲劇、音樂，今次演出對自己要求好高，希望做到唔好發台瘟、唔好講錯對白、唔會唱錯歌詞，希望自己有完美表現，要對得住15歲嘅蘇韻姿，夢想成真，送畀自己嘅30歲禮物。」另外，她指今次演的角色跟以往截然不同：「今次角色Nancy拍拖經驗好豐富，係鍾意收兵嘅娘娘，所以都要做吓Research，了解收兵文化。」