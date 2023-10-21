何展睿高空滑索向老婆示愛　點知...

歌手何展睿（Steve）經常出外遊行攞創作靈感，今次大玩高空滑索，相當刺激。每次老婆Yandy都會奉陪到底，陪他上山下海，但今次衝擊太大，Yandy都不敢陪玩。自從通關後，何展睿展開報復式旅行，今年便外遊7次，包括日本、台北、高雄等地，在不同地方進修及創作，這幾次旅行創作的新歌數量，等如幾年的總和，笑言每次外遊都意義重大。

早前他便挑戰刺激活動，原來有箇中原因：「幾年前創作遇上樽頸，喺呢度慢活生活，行行吓夜街就搵到靈感，早排打風我又來行手信街，又有靈感飄過，好輕鬆就作咗首歌。今次挑戰空中滑索，係人生第一次，想為我出年大碟一首有關飛翔同自由嘅歌搵靈感。」

Steve表示玩之前一晚興奮到睡不着，當日正值黃昏，看到夕陽好美，自己是第一個玩，被推出去一刻相當刺激，「喺半空幻想自己好似隻雀仔自由飛翔，沿途睇風景，去到中途興奮到大叫老婆我愛你，哈哈！」教練見他如此享受，建議他下次挑戰笨豬跳，他不置可否：「驚心臟負荷唔到，除非音樂上要呢種經歷，否則唔好攪我！」搞笑的是，在地下想捕捉他飛起一刻的Yandy，連他玩完也不知，又點會聽到他示愛。