「極速15秒」蔬菜組合迴響大　鄧添樂與團隊獲兩獎雙喜臨門

【特約報道】「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」因主持鄧添樂月前與參加者林婆婆的「蔬菜組合」事件而爆紅，得到網上極大迴響，亦引起社會對長者認知和記憶力的關注。《香江暖流：極速15秒》最近報捷，接連榮獲內地「東方暢想：品質新聲‧融媒營銷案例大獎」及「第七屆廣播超級碗：優秀整合營銷案例獎」。

「第七屆廣播超級碗」日前於湖南長沙舉行全國數百家電台近400名廣播人出席。入圍單位以各自的營銷案例分享製作心得而香港電台第五台節目總監李仁傑與節目編導鄧添樂亦出席活動，以《香江暖流：極速15秒》參與「第七屆廣播超級碗」超級競演。鄧添樂一人分飾兩角進行演說由他本人跟AI（人工智能版本的自己互動，介紹「極速15秒」的內容與特色並且分析早前成為熱話的「林婆婆事件」如何引起社會大眾的迴響從而關注長者問題。鄧添樂的競演表現獲得全場掌聲而節目亦被評為融媒體的成功案例最終獲得「優秀整合營銷案例獎」。

此外，《香江暖流：極速15秒》亦在上海舉辦的第十八屆「東方暢想」廣播創新活動榮耀盛典中獲「東方暢想：品質新聲‧融媒營銷案例大獎」。

港台第五台節目總監李仁傑表示《香江暖流》旨在傳承孝道、關愛長者。製作團隊特別設計「極速15秒」環節，希望以遊戲方式改善或維持長者的認知能力。長者聽眾只需安坐家中，致電節目熱線即可參與遊戲毋須受地域或身體障礙所限制誠然是長者友善節目的範例。而「林婆婆事件」令節目獲廣泛報道讓大眾意識到長者的娛樂需要。香港老人科醫學會更以此事件為例，解說「老年性耳聾」及與長者溝通等問題。亦有照顧長者的專家指出，這種列舉事物式遊戲屬認知測驗，有助測試長者的「語意記憶」。

《香江暖流》逢星期一至五上午10時至下午1時在港台第五台播出港台電視31於上午11時至中午12時同步視像播放為長者提供多方面的生活資訊。歡迎大眾由上午10時30分起致電節目熱線1872312，登記參與「極速15秒」的挑戰。