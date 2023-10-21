木村廣告酬勞大劈價　尊尼御用女星身價同跌

叱吒藝能界多年的日本尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川的長年性侵練習生醜聞，引發廣告商紛紛割蓆，即使現已結業並改名「SMILE-UP.」，仍未能挽回廣告商信心。

有雜誌公布當地藝人最新廣告身價調查，旗下年資最長的日劇天王木村拓哉，因向喜多川致敬及失言，導致形象急挫，其社交網近月流失2.5萬支持者，廣告身價跌幅最勁，由原本5500萬日圓(約287港元)下跌 2500萬日圓(約130萬港元)，但不少廣告商依然無意起用。

同門師弟嵐成員櫻井翔，因早前在新聞節目避談事務所性侵醜聞捱轟，連累廣告酬勞大減2000萬日圓(約104萬港元)，其隊友二宮和也及松本潤亦不能幸免，廣告酬勞同樣下跌1500萬日圓(約78萬港元)。

相反，已離巢的前組合SMAP隊長中居正廣，去年因健康問題令廣告身價一度下跌，但如令已止跌回升，酬勞急增2000萬日圓(約104萬港元)。SMAP舊將香取慎吾、草彅剛及稻垣吾郎，以及佐藤健、吉澤亮、橫濱流星等一眾「非尊尼」出身的靚仔男星，同樣成為廣告商搶手貨，酬勞有增冇減，各自上升500萬日圓(約26萬港元)。

女藝人方面，當紅女星橋本環奈、今田美櫻亦慘受牽連。2人因身型嬌小兼形象健康，近年與尊尼男偶像合作無間，獲封「尊尼御用女星」。但外界擔心2人今後工作受影響曝光減少，連累廣告身價亦下跌500萬日圓(約26萬港元)。