為旅行減重　行李箱收納小技巧

生活逐漸恢復正常，停下的腳步也要繼續向前，相信旅行是不少人放鬆身心的首選，但是旅途前的收拾行李工作實在是令人頭疼，撿撿拾拾，還沒出門行李箱就快要爆開。而旅行途中又因為沒有空位，而不能大肆購物。不如試試以下的收納技巧，為你的旅行減負。

技巧一：列出清單

正式收拾行李前，建議先列出清單確定自己需要攜帶甚麼，而不是胡亂一通把想到的東西都塞在箱子裏，這不僅使行李箱更整齊，還能避免漏帶行李。先按照洗護及美妝類、穿搭類、3C類、藥品類將自己需要的東西一一列出，然後按照攜帶的必要程度進行排序，避免帶過多相同功能的物品。比如，衣物類可直接按照每日行程決定好一套穿搭，無論是上裝或下裝都盡可能百搭，達到以小量衣服完成最多的穿搭。做好事前的清單能幫助你快速收拾的同時，還能查漏補缺，每一件攜帶的物品都清清楚楚，確保沒有遺漏。而且這份清單只需按照每次的旅程稍作修改又能繼續使用。

技巧二：捲出新空間

衣物相信絕對是行李中占據最大空間的物品種類之一。為了最大限度地利用有限的空間，我們可以采用一些巧妙的衣物收納方法，首先，相比起摺疊擺放的衣服，捲起的衣服體積更小，不僅佔用空間較少，同時也不易使衣物產生褶皺。不過厚身的衣物就不適合捲起來，可以平鋪，或者使用壓縮袋將衣服壓縮成更小的體積。當然，盡可能選擇輕薄、易搭配的衣物，也能節省不少空間，比如，一件上衣加一條牛仔褲自然會比一條連衣裙所佔用的空間多。

技巧三：美妝品分裝

對於愛美又有選擇困難症的人來說，很有可能洗護品和美妝品才是你行李箱超重或缺少空間的罪魁禍首，想要這個眼影盤粉粉嫩嫩的顏色，又想要那盤眼影的深邃感，最終就全部都塞在行李箱裏面。其實，對付常規大小、瓶瓶罐罐的護膚品和洗護品，可以購買一些小型的分裝品，再將它們倒入其中，又或者直接攜帶購買時贈送的Sample，這樣不僅能減少體積，還能避免不必要的重量。美妝品方面，如果家中有多功能的面部綜合盤，旅行途中就能一盤搞定妝容。但如果實在是全都想要，以棉棒逐根蘸取想要的眼影，然後將其平鋪在紙巾上，逐個對摺，再放入密封袋中就可不再攜帶眼影盤。