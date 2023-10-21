港鬼故呈獻： 2023萬聖節《七門教》慶典

【營業資訊】挑戰人類崩潰極限10000呎大型鬼屋 七大邪門主題活動 全城最抵 嚇足一日

[2023年10月7至31日] 萬聖節品牌「港鬼故」2023玩大啲，又一萬聖節巨獻：《七門教》慶典！嚇足一日！慶典Festival 顧名思義，人多鬼多活動多！

單日內容包括沉浸式大型鬼屋、舞台級魔術娛樂、藝術展覽、生態展覽、市集、啤酒節、Festival Day 仲有誘惑心靈既傳教音樂騷等，於這淺水灣海景打造香港大型萬聖節派對，帶你享受更高層次萬聖節娛樂！

以全新暗黑高質形態慶祝萬聖節，又型又潮又好玩，又點止鬼屋咁簡單！

《七門教》慶典之禁境，今年萬聖節最值得去血慾盛會！你夠唔膽入教？

全港最驚嚇沉浸式10000呎大型鬼屋—先玩鬼屋後睇魔術騷 一氣呵成完美驚慄體驗

屋邪教地牢將帶您回溯到80年代香港，探索《七門教》的起源及神秘教主的一面，讓您身臨其境地體驗這個恐怖故事。這次的鬼屋將在地牢中舉辦，佔地面積接近10,000平方英尺。每組參觀者最多為七人。而且貼心為不同人考慮，語言為無國界的表達，不會因為語言問題令體驗變差，歡迎遊客參與！

揭開神秘《七門教》的神秘面紗 駭人魔法於舞台即席奏法

《七門教》作為一個神秘的邪派，教主的恐佈行為引人入性，令邪教悄然興起。經過多年的傳播和洗禮，已經成為一個充滿神秘和驚悚的故事，其傳奇故事逐漸傳遍不同界別和圈子。相信《七門教》的驚嚇沉浸式鬼屋將帶給觀眾一場前所未有的恐怖體驗，完成鬼屋後更大的邪教儀式等緊你，一氣呵成再觀看連貫的魔術表演，讓您從不同的角度感受這個傳奇故事的神秘和詭譎。

台灣得獎魔術師大型魔術表演 — “The Seven Gates Black Magic Show”的大顯神蹟呈現眼前

本次的2023萬聖節《七門教》慶典另一重頭戲！邀請台灣「東方魔團」得獎魔術師的大型魔術表演，名為 “The Seven Gates Black Magic Show”。這個古怪而詭異的邪教魔術劇場將由專業的魔術師傾力演出，帶您進入一場前所未有的神蹟魔幻之旅。

香港罕有嘅大型舞台魔術，由台灣東方魔團專業魔術師主領，並屢次在國際舞台上大放異彩。教主擁有預知未來、操控火焰、驅使獸靈等超凡能力，堪稱東方幻術的大師。將以令人毛骨悚然的魔術表演，神蹟顯靈引領觀眾進入七門教的神秘世界。

魔術表演結合了驚人的魔術技巧和引人入勝的沉浸劇情，通過這個特殊的演出，觀眾將能夠從不同的角度觀看 “The Seven Gates Black Magic Show” 的故事。魔術表演與鬼屋環環緊扣，充滿詭譎和神秘，讓剛走出鬼屋的觀眾感受到更深入等心寒震撼體驗。

電影級美術配搭重量級特技化妝 令你驚嘆的電影感鬼屋體驗

《七門教》慶典將為你帶來一個前所未有的驚嘆體驗 — 電影級美術配搭重量級特技化妝相結合的鬼屋。這將是一個讓您感受接近真實恐怖的唯一機會，港鬼故將您帶入一個令人難以置信的視覺和情感沉浸旅程。

七門教鬼屋體驗中，我們將採用電影級美術及氣動機關，為每一個場景打造栩栩如生的恐怖氛圍。從驚悚的地下牢房到詭異的祭壇，每一個細節都將讓您感受到恐怖的真實感。我們的專業美術團隊將精心設計和製作，以確保每個參觀者都能夠沉浸在一個無比逼真的恐怖世界中迷失。

更令人期待的是，我們將帶來重量級特技化妝，讓驚慄不斷升華。專業特技化妝師團隊 FreeMist 潕萬特技化妝工作室 將運用荷里活技術，為演員的外貌變換成駭人角色，讓您完全感受到恐怖的氛圍。這種身臨其境的化妝效果將讓您忘卻自己的真實身份，仿佛置身於一個滿充恐怖驚悚的世界中。

結合不同音樂原素與酒精 音樂誘惑醉生夢死聽視覺饗宴

萬聖節慶典Haunted Kong Festival Day 27- 29，31 Oct 一連四日更加入音樂誘惑，醉生夢死「傳教音樂騷 X 膜拜酒節」！

邪教慶典點少得音樂同酒！（導你入教更唔少得音樂同酒！）集合不同誘惑心靈音樂單位，用音樂教育心靈，引領你進入瘋狂的崇拜之夜。用酒精令你將教義灌入身體，成為一個切切實實七門教教徒！享受萬聖節最邪最黑暗氣氛洗禮，瘋狂十月！

藝穗會Dark Art Gallery — 探索暗黑藝術的神秘世界

港鬼故與藝穗會合辦 Dark Art Gallery，一場展示不同暗黑系藝術家作品的獨特展覽。參加者將有機會欣賞到不同的暗黑藝術作品，並有機會購買這些作品，將神秘的藝術品帶回家，繼續感受展覽的魅力。

在這個特殊的展覽中，您將能夠探索暗黑藝術的多種風格和表現形式。這些藝術家的作品充滿神秘和深度，引人入勝，讓您沉浸在一個充滿探索和想像力的世界中。無論您對於藝術有何種興趣和背景，藝穗會Dark Art Gallery都將為您帶來一場獨特的視覺饗宴。

更令人振奮的是，「信徒」們將有機會購買自己喜愛的作品，並在嘉年華結束後將它們寄送到府上。這將是一個獨特的機會，讓您將展覽的魔幻氛圍帶入自己的生活空間，每天都能感受到藝術的力量和魅力。

港鬼故呈獻：2023萬聖節《七門教》慶典 活動詳情：

主辦：Haunted Hong 港鬼故 、三唇製造

日期：7-8, 14-15, 21-22, 27-29, 31 OCT

時間：下午2點半 至 晚上10點半

地點：淺水灣海灘道28號The Pulse