Alfa Romeo高性能版Giulia及Stelvio　孖住抵港

Quadrifoglio是Alfa Romeo的高性能代名詞，凡掛上Quadrifoglio之名的都是狠角色。像最近雙雙抵港的全新Giulia Quadrifoglio和 Stelvio Quadrifoglio便是兩車系中的最高性能型號。

兩新車不止建基於Giorgio底盤及鋁合金車兒，更使用了大量超輕、高強度材料，包括碳纖傳動軸及引擎蓋等，輕量化之餘，同時擁有同級最強的車身抗扭度，轉向反應更迅速。動力方面，皆搭載源自法拉利的2.9L V6渦輪增壓全鋁合金引擎及8前速ZF波箱，最大馬力同達520hp，並配有機械式限滑差速器。Giulia Quadrifoglio高性能房車的0-100km/h加速時間僅3.9秒；而多配備Q4四輪驅動系統的Stelvio Quadrifoglio高性能SUV，就再快上0.1秒，僅需3.8秒完成。

同一時間，已獲Stellantis集團認證位於葵涌大連排道的意鋰駿汽車(Azzurri)多品牌售後服務中心已正式開幕，並投入服務。提供Alfa Romeo、Fiat、Abarth和Jeep車輛的原廠維修保養服務，包括原廠零件和配件、政府驗車前檢查、汽車美容和鍍膜服務等。為慶祝品牌的回歸並展示對所有支持者提供一流服務的承諾，特別推出「Welcome Back」活動，為所有現有的Alfa Romeo、Fiat、Abarth和Jeep車主提供免費的20項檢查和電腦診斷服務(需預先登記和預約)。登記網址﹕www.alfaromeo.com.hk