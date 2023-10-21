張致恒雯雯激罕合體拍片　大談性上癮偷食惹負評

藝人張致恒（Steven）太太雯雯早前表明等錢使，為賺錢養家近日兩公婆激罕合體拍片，回答網民多個提問，其中問到Steven性上癮醫好未，佢反問雯雯：「你覺得我醫好未？」雯雯表示：「我點知呀。」Steven再追問：「你對住我你唔知？」雯雯再催佢回答，佢竟表示：「我都冇性上癮又何來要醫呢。」並否認曾話自己性上癮：「新聞標題話我有，我冇話過自己有。」

有網民問佢為何要偷食，佢就指：「係啦，點解呢？點解要偷食？其實呢，有好多人都有偷食嘅。」不停遊花園始終沒有正面回答。兩公婆又自爆銀行戶口長期冇錢，甚至曾只剩兩位數。問到雯雯點解唔出去工作，Steven指老婆4年基本上都處於懷孕狀態，加上要照顧小朋友，難以抽身。雯雯續指每日都有離婚念頭，Steven即表示：「離婚？諗下好喇。」而問到有冇後悔嫁畀Steven，雯雯坦言：「依家有㗎。（ Steven有咩吸引到你？） 當初咁一定係靚仔啦。」

片段一出，有網民狠批2人hea答：「你哋認真答啦，答得一兩句有啲悶呀」、「好似冇答過問題」、「咁有偶像包袱唔想答，就唔好答啦」、「都幾無聊，答又答得冇誠意。」