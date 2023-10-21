龍婷重返旺角「主場」開騷：由西洋菜街行到麥花臣！

《中年好聲音》龍婷昨晚（20日）假旺角麥花臣舉行《星夢交響慈善音樂會Part 2》，採用4面台設計。龍婷穿上閃爆低胸晚裝登場，獲粉絲大讚「好靚」、「好正呀」。她先後獻唱《小城故事》、《船歌》及《微風細雨》等歌曲後，感觸地説：「返嚟旺角開騷好感觸，我由西洋菜街行到麥花臣，用咗6年時間。」她感謝6年來一直支持和陪伴自己的歌迷。

之後她換上西裝登場，邊跳邊唱出四大天王的金曲，及後又以日文唱出《星》，藉此向剛離世的日本殿堂級男歌手谷村新司致敬。來到音樂會中段，久未露面的李國祥以嘉賓身份登場，與龍婷合唱《總有你鼓勵》並Solo一曲《餘情未了》，又以世姪女稱呼龍婷，表示因對方很喜歡自己的歌，故今次專誠為對方由內地返港任嘉賓。

之後龍婷唱出多首梅艷芳的經典歌曲，表示雖未曾見過梅姐，但很佩服她從小開始唱歌，憑努力登上天后寶座及成為香港女兒，很值得大家好好學習。到音樂會尾段，她邊唱《夜來香》邊走到台下跟歌迷握手及應要求合照。

她騷後受訪時表示對自己的演出滿意，並自爆音樂會舉行前一直很緊張：「到開騷前3日心情先緩和，因為要準備嘅嘢都準備晒，要練嘅嘢都練晒，所以好放鬆，好享受嘅狀態。」對於重返旺角「主場」開騷，她感到很開心：「正如我頭先喺台上講，西洋菜街嚟呢度5分鐘，但我行咗6年。（幾時行去紅館？）慢慢行，紅館係每個歌手嘅目標。」她表示嘉賓李國祥是由主辧單位邀請：「佢啲歌好多朋友都鍾意，我自己都鍾意，都好多謝佢，因為我第一次見佢係喺4、5年前漢洋演唱會，當時仲同佢講『我好鍾意你同你啲歌』，佢話都有聽我唱歌。」她表示於疫情時錄了20多首自己的作品，但覺得作品仍未夠好：「想再好啲，想傳唱度再高啲嘅歌，香港金曲太好聽，要搵一隻好過呢啲金曲嘅歌太難，但都要搵，始終搵得到！」