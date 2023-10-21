一期一會　平食家常蟹粉菜

吃大閘蟹的季節又來了！除了努力拆蟹，亦有不少主題菜式推出市面，除了高級的套餐或配搭，坊間亦有很多親民之選，想用平易近人的價錢歎時令大閘蟹滋味，其實都唔難。

當蟹粉遇上肉餅

醫肚之選的肉餅飯，幾乎每間茶餐廳或家庭小館都有，旺角金飯館貳．零肉餅．焗飯專門店近日除推出麻辣肉餅外，還選用尖沙咀老字號品牌的蟹粉，打造出集肉味和鮮味於一身的蟹粉肉餅，吃時和煎蘭王太陽蛋的蛋汁混合，分外滋味。

撈麵撈飯添鮮

鮮香美味的蟹粉，除了配不同食材，配粉麵飯都得。沙田的香港永年・車仔麵・茶冰廳推出的2款期間限定蟹粉菜，瀑布蟹粉葱油撈麵將2種最香濃的味道混合，再加點黑醋和薑絲拌勻食，啖啖滋味。另一款粒粒蟹粉白汁海鮮焗飯，特調的蟹黃白汁配粒粒蟹香，和焦香米飯一起吃，令人停不了口。

爆餡小籠包

要數傳統的蟹粉小點，小籠包必定上榜。堅信號上海生煎皇今年推出3款時令美食，金箔蟹粉小籠包皮薄餡靚，再加金箔顯得更矜貴。另外有蟹粉瀑布小籠包拌麵和蟹粉金磚鍋巴，前者配搭有趣，後者香口鮮甜，有機會不妨一試。

半價歎盛宴

坊間遍到大閘蟹套餐，點樣先可以食到最抵？銅鑼灣十里洋場推出8道菜金秋大閘蟹饗宴，菜式包括蟹粉水晶肉凍、十里蟹皇翅、原隻清蒸大閘蟹、酥炸蟹粉蝦仁荔芋盞、麻辣蟹粉芙蓉三鮮蟹斗及蟹粉鹹魚雞粒炒飯等菜式，客人惠顧此套餐，可用優惠價享用指定花雕乙壼或暢飲指定葡萄酒。最開心是指定會員可享二人同行一人免費的優惠，即用半價就可以品嘗到高級大閘蟹宴，感覺更抵。

優惠價追加

有時吃一隻大閘蟹，感覺都未夠喉，聚聚今年推出限定的「秋聚·大閘蟹饗宴」，客人可用優惠價享用2隻約5両的大閘蟹公，菜式有荔枝番伴沙律花枝卷、盞鬼濃蝦栗子湯、孜然手抓骨和蟹粉小籠包等，客人選擇套餐的話，可用優惠價加配1隻大閘蟹和陳年花雕，令人更滿足。