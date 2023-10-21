同游嘉欣激吻連場　周嘉洛錫到冇感覺

藝人周嘉洛與游嘉欣（游游）於無綫新劇《羅密歐與祝英台》中有場浪漫深情擁吻戲份，二人坦言是拍劇以來錫得最多一次，嘉洛更笑言錫到冇感覺：「我哋拍kiss戲去到後期已經錫到冇感覺。」游游則指最難是忍笑：「我哋未正式拍劇前已經要錫，我記得係拍宣傳片，總之每次見到嘉洛我都想笑，拍宣傳片時笑咗好耐。」嘉洛聞言無奈說：「真係好唔尊重。」又補充指因錫游游錫得太多，成為幕後工作人員「攻擊」對象。

除了甜蜜場口，嘉洛亦有場與陳豪的爆笑偷渡場口，獲網民大讚好睇，原來該場戲份不但要在冷天落海拍攝，更要合作撐艇，嘉洛笑言頗有難度：「因為好講求同步嘅節奏，雖然當日有啲凍，但難得落海，都有喺休息時間去游吓水。」談到與陳豪默契十足，嘉洛笑言在對方身上獲益良多：「係任何方面都有嘢學！佢係120分好前輩！」劇中飾演熱血醫生兼愛情狂的他更獲讚「洗底」成功，搣甩「廢青安」味道。

而久未拍劇的陳茵媺（Aimee），於劇中也不乏挑戰，當中一場一人大戰八大流氓戲份，她雙手同時舉槍之餘，更360度大右環迴掃射敵方，Aimee透露拍攝時頗有壓力：「因為一來要夾鏡頭，二來啲爆炸場口又唔可以重拍，大概拍咗兩次左右就完成，我哋之前都係咁練。」