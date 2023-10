藝人陳茵媺(Aimee)自從2013年與陳豪結婚之後,就淡出幕前全心照顧家庭。上年2人夫妻檔拍攝的劇集《羅密歐與祝英台》正在熱播,觀眾反應熱烈。不過,陳豪早前已去到深圳拍攝新劇《企業強人》,據聞拍攝需時3個月,雖然一家人暫時要分開一段時間都非常不捨,但好彩距離近,可以隨時探班。

近日佢就帶埋仔女去到深圳探陳豪班,一家五口趁空擋仲一齊外出遊玩。繼之前晒出一家人溜冰嘅相之後,日前佢又分享一家人去大型室內游樂場遊玩嘅短片,並寫道:「#familytime with mother and brother in law's!So lucky Mo had a day off to spend with us too!(#與母親和哥哥的家庭時光!很幸運,老公也有一天的假期和我們一起度過!」相中可見佢嘅媽媽同哥哥亦有一齊外遊,一家人玩得相當開心,喺游樂場玩機動游戲之餘,仲一齊行街食飯。全程素顏示人嘅佢,保養得宜, 一副少女樣,完全睇唔出已經係3個小朋友嘅媽媽。