iKON宣布12.9開騷！INFINITE成員東雨與成烈下月來港會粉絲

相隔7年合體的韓國男團INFINITE剛於9月完成台灣及澳門演唱會,為了與粉絲有更多互動機會,兩位成員東雨和成烈將率先來港舉辦見面會,於11月29及30日假香港旺角麥花臣場館舉行《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》。

為讓粉絲有不一樣的體驗,一連兩日的見面會分別以「WORK」及「VACATION」為主題,粉絲不僅能夠近距離欣賞東雨和成烈的精彩表演,更能透過不同的主題和互動環節了解東雨和成烈的近況,而他們更特意為兩場見面會安排不同的粉絲福利,包括簽名會、歡送環節、限定小卡、小卡、1:2寶麗來合照以及拍攝團體合照。

而齊集多位韓國Hip Hop歌手的《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger]》香港站將於11月17日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行,演出歌手包括GIRIBOY、HAN YO HAN、CHILLIN HOMIE、KID MILLI、ROH YUN HA及LILBOI,門票已於10月19日公開發售。

另外,韓團iKON今年5月展開世界巡唱,經過首爾、台北、東京等站之後,他們在9月再進軍至紐約、洛杉磯等地,而他們將於12月9日在澳門舉行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》演唱會,為亞洲音樂愛好者和闊別了他們多年的港澳地區的粉絲帶來一場難忘的音樂演出。今次是iKON出道以來首次舉行全球巡迴演出,成員們亦表示十分想念多年不見的港澳地區樂迷,因此特別準備豐富的福利,包括觀看綵排、歡送道別、合照、簽名海報及簽名拍立得。

而以流行舞蹈結合跆拳道的表演風格聞名,號稱世界最強的韓國跆拳道武道表演團隊KTIGERS的小分隊兼12人男女混聲組合KTIGERS ZERO,將於2023年12月31日及2024年1月1日一連兩天在澳門舉行共三場「KTIGERS ZERO LIVE SHOW [THE SPECTRUM] IN MACAU」演出。