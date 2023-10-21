李潔瑩大讚老公黎諾懿稱職　邵珮詩恨拍旅游節目

藝人李潔瑩（Nicole)和邵珮詩今日（21日）出席慈善活動，剛接任慧妍雅集會長一職的Nicole表示自己現時主要專注於出席慧妍雅集慈善活動，平時要照顧小朋友的她，今日剛好老公放假，可以在家幫手，才讓自己可以出來參加活動。她大讚老公黎諾懿是一位稱職的爸爸，還笑言：「其實佢最鍾意陪嘅唔係我，係小朋友！」

提到老公剛從馬來西亞返港，拍攝的旅遊節目《隨懿深度行》是孖住4位女神黃翠如、李佳芯、高海寧和劉穎鏇一起拍攝，會否呷醋？她亦大方答道：「咁又唔會，其實我同佢哋都識嘅全部，有時食飯啊都會一齊，所以大家關係都好好。」被問會否想拍攝旅遊節目？她表示：「去玩係OK嘅，太辛苦就唔好啦（會想同老公一齊拍？）呢個要返去請示一下。」

另外，有「隱形港姐」之稱的邵珮詩透露自己現時主力做司儀工作和拍攝外境等私人工作，因此未能夠經常出現在幕前：「雖然未必可以好似拍《愛回家》個時咁，係同一個時間成日同大家見面，但我都已經錄影咗啲節目，等佢哋出街就會好啲。」又指現時旅遊節目受到觀眾的歡迎，而自己亦是喜歡拍攝以旅行為主題的節目。她謂十分懷念拍攝《台北101種玩法》的時候，可以在節目中大玩特玩，希望日後還有機會拍攝同類型的節目。

被問會否考慮繼續拍劇？她就說：「要睇吓時間，因為有時我都會飛，同埋拍劇通常都會借咗幾個月檔期，咁樣我可能未必應付到，同埋依家都成日做慈善工作，自己亦會同其他業界嘅人做其他工作，所以要睇吓有冇機緣巧合下可以遇到適合嘅。」