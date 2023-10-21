【Bethの食卓】南瓜原來係水果?

踏入秋季這個時分，除了可見到一片紅葉外，好多時都會見到橙色物體，特別令人傾心陶醉。今次要說的正是顏色悅目的南瓜，有橙色、綠色、花皮顏色及黑色。幾乎在整個10月都可見到他們的影蹤。大大小小可愛地呈現在我們眼前。因萬勝節關係，傳統上拿來做燈籠的南瓜或南瓜造型飾物開始全面推出。它自然地變成地上最強食品及裝飾物。說到南瓜就會聯想到萬聖節，不過南瓜其實一年四季都吃得到。

不說不知道，南瓜通常被認為是蔬菜，原來南瓜是水果來的。它與其他葫蘆瓜一樣，切開後會發現內裏有大量種子，其實它們都是水果家族的成員！南瓜一年四季都買得到，主要產季約在3至11月。讓我們認識一下市面上最常見的南瓜品種，以後去超市或去菜市場就能一眼辨別出來。

東昇南瓜

西洋南瓜的一種，果實呈扁球形，外觀為橙色、顏色鮮艷；肉較厚、口感鬆軟且甜度高，吃起有點像番薯；大部分人喜愛用來做南瓜濃湯料理。

栗子南瓜

日系品種，是日本人最常入饌的南瓜，果皮呈深綠、果形較小；果肉細緻綿密，口感鬆軟近似栗子，可以連着果皮烹調、食用。料理方式很適合紅燒和煨煮。

中國南瓜

東洋南瓜、又稱金瓜，是台灣最常見的品種，果實長似木瓜，有分成綠色和黃色果皮，表皮帶有斑紋，果肉是深黃色或橙色。肉質帶點黏性、水分較多，口感鬆軟，甜度中等。適合用來煲湯及切絲煮成南瓜粥或是用來炒金瓜米粉。

黑皮南瓜

日系品種也是我最喜歡的一種，「黑皮南瓜」是吸取大量陽光成長的日本宮崎縣特產。它有着「日向南瓜」的別名，深綠色到幾乎漆黑且帶有光澤的外皮令人印象深刻。它在日本料理界是頂級食材，備受珍視。它外貌圓渾，凹凸不平的表皮上有明顯的縱向線條。「黑皮南瓜」滋味令人大為神迷，因果肉帶有黏性，就算拿來滷也煮不爛。吃起來入口即化，口感非常順滑，醇厚甜美，鬆軟略帶清爽，就連外皮部分都很軟糯美味；也是我超級喜愛食物之一。每年因自己喜歡吃「黑皮南瓜」，故會私心從日本進口幾箱頂級來給自己及好朋友享用。

南瓜有神瓜之美譽，因其豐富的營養價值，種植的經濟效益高，成為在災旱時的重要糧食作物，因此被某些國家譽為神瓜。古代人知道以南瓜取代白飯為主食，因為吃南瓜易有飽肚感，其纖維質又多，助於排便，是有助於減肥的神物。

根據醫學研究報道，南瓜可以提升免疫力，南瓜富含維他命A和C，這些都是可以幫助免疫系統的維他命。南瓜含有β-胡蘿蔔素，可以有效減低患癌症風險和肺癌的風險。由於它擁有β-胡蘿蔔素，吃胡蘿蔔素有助保護陽光對肌膚的傷害，減低留下皺紋的機會。同時它會轉化成身體需要的維他命A，幫助皮膚不易受損。轉化成身體需要的維他命A後，對於視網膜對光線的接收與處理是有幫助的，而且有研究證實葉黃素和玉米黃素有助於預防白內障。

而南瓜籽也富含維他命E、抗氧化劑和多元不飽和脂肪酸，多吃可以減少炎症、預防腦退化症；加上在中醫角度，非常適合脾胃虛寒的人，更對心臟有幫助，並可以消痰止咳。

點揀靚南瓜？

外表：挑選果形完整的瓜果，並檢查有無損傷及病蟲害。

果皮：表面上有一層均勻的果粉，代表南瓜較新鮮；另外，愈熟化的南瓜表皮愈硬，可以用指甲輕壓南瓜皮，若留下痕迹代表瓜果尚未熟透，果肉不甜，買回家需要再存放。

果蒂：選南瓜時務必選擇帶有果蒂的南瓜，且果蒂愈枯黃乾燥，代表果肉愈熟成，甜度愈高，味道愈好。

顏色：南瓜種類不同，外皮顏色也有差異。外皮為金黃色的南瓜，挑選顏色愈深黃的愈好；綠色的南瓜則可以選擇外皮綠至發黑的顏色。不管是哪種顏色，表面紋理愈清楚的就是愈成熟的瓜果，甜度亦愈高。

大家如去市場上挑選南瓜，不妨可朝上述作參考選擇一個靚南瓜。預祝大家萬聖節暢歡！吃南瓜健康快樂！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問