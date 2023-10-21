《來吧！營業中》奪金鐘獎　炎亞綸首度開腔...

第58屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮昨晚（20日）順利落幕，今晚（21日）由戲劇類嘅頒獎禮接力登場。

憑神劇《華燈初上》而人氣急升嘅女星劉品言與陳亞蘭負責擔任昨晚主持，由於控制時間精準，頒獎禮喺預定時間前12分鐘完成，創下20年嚟嘅記錄，成為亮點之一。劉品言喺慶功時笑稱終於鬆一口氣，坦言頒獎禮前一星期因壓力太大而失眠兼生暗瘡。佢喺頒獎禮以一身性感打扮上陣，穿着Deep V晚裝邊主持邊搖奶昔，畫面震撼眼球，網友都笑言被「晃暈」。

而之前捲入性醜聞，導致演藝事業全面停止嘅炎亞綸並未有現身，佢有份主持嘅《來吧！營業中》奪得第五十八屆金鐘獎「益智及實境節目獎」。獲獎時節目製作人被問到，有關主持班底未來會否仲有機會回歸合作，佢則透露：「大家有個群組，金鐘獎比較大會彼此恭喜一下。」至於未來主持班底仲會唔會一樣，就只係透露目前仲喺考慮中，敬請觀眾期待。

之後有網民在社交網中將相關得獎片段Tag炎亞綸，並寫道:「你看到了嗎！你好棒。」隨後炎亞綸喺限時動態轉發粉絲嘅貼文，僅簡單寫下「謝謝」2隻字。事實上，受佢性醜聞影響，佢有份主持嘅唔少節目都疑似因評審考量，所以無法入圍，如今《來吧！營業中》順利攞獎之餘，自己仲第一時間喺社交網留言感謝，睇嚟佢對今屆金鐘盛事依然相當關注。

另外，賽果方面，綜藝界資深主持吳宗憲聯同陳漢典和LuLu憑着《綜藝大熱門》勇奪綜藝節目主持人獎，不過喺慶功宴上吳宗憲揚言稱：「這是最後一次參加金鐘獎，沒有當初上舞台的熱情，留給年輕的朋友，節目會照做。」而佢對於喺益智及實境節目主持人獎項中，佢與KID及坤達主持嘅《綜藝玩很大》不敵《一字千金 筆武大匯》嘅曾國城，佢坦言感到失望，更吐槽「我從來沒有做過這麼輕鬆的《一字千金》。」