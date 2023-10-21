鍾柔美透視裝強勢出擊　Alton邱傲然：之前未見過Yumi

男團MIRROR成員Alton（王智德）、Tiger（邱傲然），以及George（區鎮灝）與「星夢」Yumi（鍾柔美）今午到將軍澳出席「感受澳門樂無限嘉年華」活動，吸引大批粉絲到場支持吶喊，場面相當震撼！期間Alton與Tiger忠粉「左右夾攻」，反而Yumi粉絲被迫置身中間位置。活動完結後記者要求眾星合照，由於MIRROR與星夢隸屬不同電視台，公關不停示意「唔係咁好」，反而Alton、 Tiger與Yumi則表現大方，而活動期間3人未有同台，未有作正面交流。

談到首次與星夢學員作近距離接觸，Tiger及Alton坦言：「之前未見過Yumi嘅，但頭先喺後台都有打招呼，都有講good show，大家都好有禮貌。（唔介意日後同Yumi切磋舞技？）有機會梗係好，多啲嘢做多啲曝光，不過都係要等公司安排。（覺得Yumi點？）潛力無限，頭先佢表演嘅時候我哋喺後台冇機會睇，但都感受到氣氛。（你哋啲粉絲夾擊佢啲粉絲？誤會啫，咁三面台一定有人要企中間。」至於今日吸引大批粉絲到場。歌迷會早前宣布解散的Alton直言：「佢哋用不同嘅方式支持我，感動位滿滿。（重組）唔係咁簡單嘅事，依家已經同當初唔一樣，要俾啲時間同空間佢哋處理。」

談到二人與Lokman合作的服裝品牌宣布拆夥，Alton與Tiger坦言：「係，但嚴格嚟講係想大家空間多啲，大家繼續做鍾意做嘅嘢，我哋中間係冇拗撬嘅。有8個字講得好啱，分開創作空間更大，而我哋傾呢件事嘅時候，係喺Tiger屋企打邊爐，所以我哋之間係愉快嘅。」至於接下來的工作，他們透露近日已拍攝新一輯官方照，稍後還會推出限量版MIRROR禮物包：「我哋仲會搞電影《12怪盜》嘅互動體驗場，同粉絲交流吓先，詳情就遲啲講。」

另外，Yumi對於與MIRROR同場表示：「大家都非常親切，我係一個唔係好有演出經驗嘅人，所以都有留意佢哋，值得向佢哋學習。（同佢哋教量舞技？）有機會都唔介意。（妳啲粉絲被迫到企喺中間。）佢哋嚟支持我都辛苦，見到佢哋好開心。（公司事前同妳講，同MIRROR同場有規限？）冇喎，我就好自己就得。（合照嘅時候曾經被截停。）我冇留意，因為我淨係留意啲粉絲舉牌，覺得好震撼。」