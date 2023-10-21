陳蕾洪嘉豪合體搞生日會　切蛋糕開香檳儼如一對「新人」

歌手陳蕾和洪嘉豪(Kaho)今日合體舉行生日會，名為「陳豪生日森友會2023」相當搞鬼。陳蕾本月29日33歲生日，洪嘉豪則是同月26日32歲生日，兩人生日只相隔3日。現場招呼約500粉絲，粉絲造型趣怪，有人戴上西蘭花頭，又有人扮綠頭怪，十分出位，場內設有多個打卡位，又設有留言版供歌迷寫上祝福。螢幕播出歌手Dear Jane、Marf@COLLAR、魏浚笙、陳建安及導演何爵天的祝賀片。

由於現場是婚禮場地，他們又一齊切蛋糕和開香檳，儼如一對「新人」，他們都表示好尷尬，不肯合卺交杯。明年3月在紅館開處女騷的陳蕾，獲大會送上「染指紅館」造型蛋糕，她笑問為何蛋糕有Kaho的名字，他講笑：「你唔好整污糟個場，因為我4月要用！」即場宣布4月紅館開騷，他們都是第一個紅館騷。

今次是他們首次一起開生日會，由2人的Fan Club聯手舉辦，陳蕾稱原本不想歌迷大費周章致疲累及破費，但原來粉絲好開心，對於今日兩人似結婚多過生日，陳蕾稱入行多年，上年才開始搞生日會，笑言過埋今日，看有幾尷尬才決定下年會否再合辦，笑稱今日場地似婚宴，休息室上也寫着「新娘房」，幸與Kaho能招架得住。Kaho指公司刻意營造效果，十分調皮。對於生日會名為「陳豪生日會」，原來有段古，他們在社交網有個直播節目《陳豪有約》，有邀請陳豪一起玩直播，只是陳豪未有空，講笑下年想邀陳出席他們的生日會。

早前宣布與御用監製兼男友Mike Orange分手，問搞生日會是否想沖喜一下？陳蕾稱生日會一早安排，生日願望想找個新男友？她稱：「冇諗，都係一般人嘅願望，希望身體安好，同埋我都會祝福身邊重要嘅人。」她也希望Kaho紅館騷可以穩穩陣陣。她同時宣布好消息：「原本三月開兩場紅館騷，因內部訂購爆滿，依家會加開3月5日一場。」直言不敢相信，開心終於可以在大型演唱會同所有人分享。Kaho就預計4月舉行兩場，加場就要看反應，講笑：「反應好可以無限，係我心態無限。」對首個紅館騷表示緊張。

問他們會否做對方的嘉賓時，Kaho說：「如果我喺佢演唱會出現，氣氛就好似去日本食壽司，拎個邊爐淥熟啲魚生咁，會破壞個騷。」提到生日願望，他稱年紀愈大，優珍惜同屋企人相處時間，會食飯慶祝。