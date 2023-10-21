陳百強逝世30週年　胞兄陳百靈陳百良為音樂大賽擔任評判

歌手陳百強（Danny)已逝去30週年，其兩位兄長陳百靈及陳百良今日（21日）作為評審嘉賓出席紀念陳百強的音樂比賽，其中周國豐、歐陽德勛等同為決賽評判，鄭國江和徐日勤則擔任頒獎嘉賓。

陳百靈和陳百良對參賽者的表現給予了高度的讚賞。當他們聽到參賽者演唱陳百強（Danny）的歌曲時，這讓他們回憶起許多關於他們弟弟的回憶。陳百靈特別喜歡陳百強的歌曲《等》，而陳百良則偏愛《一生可求》，表示雖然Danny 逝世已經過去了30周年，但歌迷們仍然非常懷念他，這種懷念之情難能可貴。歌迷們之間也非常團結，他們在各種活動中都會互相交流合作，並經常邀請陳百靈和陳百良參與其中。

陳百靈提到，稍後英皇戲院將會播放陳百強主演的電影《喝采》的4K數碼修復版，他表示他會去觀賞這部電影。徐日勤是曾經擔任過陳百強唱片監製的人，他表示對陳百強的印象是他很帥氣且有型。他坦言自己與陳百強在過去常常有不同意見的衝突，因為陳百強堅持自己的觀點，而且他也有自己的原則。最後，徐日勤會買一瓶好酒，與陳百強共飲兩杯，這樣他才能夠使陳百強聽從他的建議。