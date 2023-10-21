黃浩然爆周秀娜拍戲周身傷　馮盈盈繼續進修為轉行鋪路？

藝人周秀娜、黃浩然、郭政鴻、關禮傑、蔡穎恩今晚組成「疊影狙擊」隊伍參加無綫節目《思家大戰》，周秀娜和黃浩然2人合作無間，甚有默契，表示對玩遊戲好有信心，實贏！

黃浩然表示自己自從《法證先鋒IV》之後，好耐都未有拍攝無綫劇，有機會嘅話都想再拍，對於電視城就感覺好似返到屋企咁，不過搞笑嘅係佢揸車嚟電視城時就幾乎行錯路。提到《疊影狙擊》成為台慶劇，周秀娜稱呢個係繼《宮心計2深宮計》後自己第二齣台慶劇，有份參與已經感到好開心，唔會有收視壓力，拍攝時盡自己全力投入拍攝，希望觀眾會鍾意。隨後，黃浩然大爆佢拍劇時搞到周身傷，佢就解釋係因為自己成日穿着貼身牛仔褲及皮褸，唔可以加護墊，又笑言自己身上「無忽好肉」：「拍攝時又全身敏感，記得有場戲要同Bosco（黃宗澤）一齊跑，但我着高跟鞋，喺鞋底貼定膠紙，驚甩鞋。」

另一套電影《尾隨》，兩人就無對手戲，而周秀娜嘅戲份經已拍完，喺戲中佢飾演古天樂嘅老婆，仲透露戲入面2人只有感情線無動作戲。被問到有冇床戲？佢就表示2人已是老夫老妻，而且感情瀕臨懸岸邊。黃浩然戲中角色搞笑，拳腳戲多，佢表示：「我可以做平時做唔到嘅嘢，窒吓老闆（古仔），又打吓佢塊臉，會好投入，盡情發揮，哈哈！」佢話好多人好耐冇喺劇集見到佢，誤以為佢已經無拍戲，逐透露自己將有作品陸續推出。

藝人馮盈盈今晚就聯同鄧梓峰、黎芷珊、林溥來和吳幸美組成「台慶MC」隊應戰，身形清減不少嘅佢，透露自己回復選美時嘅21吋半腰，全拜飲食及運動所賜。正修讀營養學碩士嘅佢，經常有人向佢求教瘦腰不瘦胸嘅方法，佢認為最緊要係均勻飲食。又表示自己碩士即將畢業，有意再進修，問是否為轉行鋪路？佢就話：「係長遠計劃，但做營師要考牌，需要醫院實習一年，要工作配合到至得。」今年佢冧莊再做台慶司儀，早前已經完成兩劇《妳不是她》和《逆天奇案2》嘅拍攝，有望明年播出，下周便舉行節目巡禮，佢直言十分期待。