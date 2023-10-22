【是日通勝】

農曆九月初八

癸卯年 壬戌月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：整路、修廚、飾垣

忌：詞訟、出行、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、18、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

金牛座：享天時地利人和，放膽追夢，勿錯失時機。

雙子座：財運欠佳，處理錢銀問題必須保持警覺性。

巨蟹座：做事遇阻力，跟預期有出入，無奈又無助。

獅子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

處女座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天秤座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

天蠍座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

人馬座：趁周日抽空陪伴家人，可感受到家庭溫暖。

山羊座：笑面迎人，愛情運將直線上升，脫單在望。

水瓶座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

雙魚座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）羊 易破財

鼠：事事順心，不要忘記跟家人分享歡樂！

牛：遇到困難不會怯，深信船到橋頭自然直！

虎：有伴侶者易陷入三角關係，務必自律。

兔：適合出席喜慶聚會，容易有意外收穫。

龍：金錢運下降，容易受騙，須提高警覺。

蛇：親和力強，易結識有利事業的新朋友。

馬：為人處事不要太強勢，說話要經大腦。

羊：是日沖煞，財運跌落低谷，易有損失。

猴：桃花運旺，單身者有身邊人介紹對象。

雞：時來運轉，保持謙虛，有助改善人緣。

狗：財運低迷，不要被眼前的假象所迷惑。

豬：心情欠佳，做事易衝動，有可能破財。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

經常送人的水果有何寓意？

生活中處處有風水，包括我們平時吃的水果，不僅營養豐富，還有助於個人運勢，而且不同的水果更代表着不同的美好寓意。

1.桔子

桔子是一種富有象徵意義的水果，桔與「吉」同音，通常人們在過年過節的時候都會送桔子以取其吉利、喜慶的好兆頭。在風水上，桔子被視為富貴、幸福和繁榮的象徵符號，也代表財富，很多人不僅時常購買桔子，還會在家中養上一盆金桔樹，希望招來財氣。

2.蘋果

蘋果又稱為平安果、超凡子，具有很高的食用價值。蘋果寓意平平安安、健康長壽，象徵平安和幸福生活的到來，更有青春、活力無限的好意頭。在命理學中，蘋果被視為保健的象徵，代表健康長壽、平安吉祥。

3.石榴

石榴是一種多籽的果實，營養豐富，維他命C含量比蘋果、梨要高出一兩倍。在中國傳統文化中，石榴是一種寓意財富和收穫的水果，也成為財富的象徵。一些人認為在家居庭院種植石榴樹或擺放石榴盆景，可以給家中增添「興人丁」的喜氣。