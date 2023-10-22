星玄｜消失的爆炸頭？曾比特復古造型竟與「影帝」劉青雲撞樣

今日係10月22日農曆九月初八，是日最旺生肖係雞，時來運轉保持謙虛，有助改善人緣。曾比特（Mike）就係屬雞啦，做星人緣好重要，因為要有觀眾緣，早前佢就已經北上參加內地綜藝節目，由於佢爆炸頭嘅外形得意，再加上唱功了得，擄獲咗唔少觀眾網民嘅心。

近日，佢喺社交網上分享唱歌相片，驚見其爆炸頭比之前細咗唔少，有網友見到後即笑話「變咗西蘭花」。Mike又跟隨潮流玩AI，仲上載約10張相，又指自己細個就係想留咁搖滾既髮型，仲大問粉絲：「黎緊出rock歌就用頭5張做cover，你哋話好唔好」，有唔少網友見到後都紛紛留言表示：「有啲似劉青雲」、「港版Bruno Ｍars」、「Mike-cow Jackson」。

早前，佢就聯同陸浩明（6 號）、陳葦璇及黃山怡（糖妹）一齊主持J2綜藝節目《我要瞓鬥》，雖然今次係佢首次擔任主持，但表現不過不失，再加上其外型十分得意，相信佢好快就會成功入屋，人氣Keep住高企。至於肖鼠嘅朋友就事事順心，但記得要同屋企人一齊開心分享呀。

至於幸運星係水瓶座，各方面運勢都唔錯，可望迎來愉快嘅一日。「34C咪神」鄧伊婷無論樣子抑或身材都同樣出眾，成日都喜歡喺社交網派福利。日前9號風球襲港，女神就大晒在家運動後，汗流滿面瞓係瑜珈墊上嘅相片，原來佢最近迷上做普拉提（Pilates）：「最近從 #pilates 發現自己與身體上的突破，堅持」。而向來識飲識食嘅佢，經常與大家分享美食靚相，早前佢就去澳洲旅行，着咗件低胸緊身吊帶上衣，襯埋條高衩裙，去咗間佢恨咗好耐嘅餐廳度食飯，靚人靚景仲有美食，乜心情都即刻靚晒啦。至於山羊座嘅朋友就要笑多啲，因為愛情運將直線上升，脫單在望。