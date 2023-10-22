黑妹感激好姊妹齊心綵排　彭家麗自爆易忘詞

李麗霞（黑妹）、韋綺姍、彭家麗近日正積極為本月底30日舉行的《星濟好聲音慈善音樂會》綵排，當中韋綺姍帶領三位學生Megan、Sophia以及Selina一同練習〈When you believe〉，而三位星級大師則練習一連串的經典名曲，過程中表現出導師應有的嚴謹風格，當中黑妹非常感謝韋綺姍和彭家麗，她說：「佢哋好忙，但今日一早嚟到綵排，大家都好認真。對我來說的確好緊張但又好開心，因為四方八面的朋友都好支持，身旁兩位首當其衝，整體來說目前非常順利。」

隨着演唱會愈來愈近，韋綺姍表示：「心情有點緊張，因為最近忙完都有點累，又要投入這邊的練習、綵排、宣傳等。加上我記歌詞比較弱，而且又未試過跟學生同台演出，首次跟她們正式表演當然比她們還緊張，她們只得十多歲，剛剛一齊夾時她們都有些拘謹，盡量去遷就和嘗試，見到她們好盡力，又寫筆記上、記重點和和音部分，大家都夾得好好聽。」

而彭家麗則講到：「我都擔心自己記歌詞的部分，不過開心在於可以跟《中年好聲音》的隊員龍婷及羅啟豪合唱，而且見到好多小朋友好開心，他們都好可愛，有吉吉（周吉佩）、英國豪（羅啟豪）、顏志恒的童年等，三個都好靚仔。而且今次除了我們三人有各自的舞台，其實更是首次同台合唱，剛剛已經好認真在練習。」黑妹笑言：「最懶的留給我做，高音就留給她們。」

此外韋綺姍對於跟三位學生Selina、Sophia、Megan一同綵排時的表現相當滿意，她大讚：「其實她們年紀很少，15、19歲而已，我們剛練習的是Mariah Carey和Whitney Houston的《When You Believe》，不是一首容易演唱的歌，但她們都處理得很好，可以在演唱會上唱這首歌，我的確很開心。」