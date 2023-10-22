周國賢開騷頭場即甩轆　再遇Lolly Talk合照唔敢攬

歌手周國賢（Endy ）昨晚（21日）在西九文化區開騷，舉行《The Curtain Call香港演唱會2023》8場演唱會，昨晚頭場，場內一律只有企位，歌迷「un住」睇騷，更加興奮投入。好友藍奕邦做頭場嘉賓，不過他一出場咪高峰發生故障失靈無聲，於是他們重唱一次《守口如瓶》，歌迷當然無所謂。去年Endy開紅館騷，原本藍奕邦答應做3場嘉賓，但因被列為確診人仕的密切接觸者，未能參與演出，故昨晚可當作補數，藍唱出《離開拉斯維加斯》後，並首次公開唱由周國賢與Goro Wong聯合編曲及監製的新歌《命》。2人同期出道，老友鬼鬼，藍奕邦先講笑大家一身白衣似青山裝，落台前稱想攬攬Endy，遭Endy拒絕，自抽一番說：「呢排唔方便攬人。」近日Endy因為攬攬Lolly Talk成員阿蛋和Yanny的合照，遭受「波棒糖」（Lolly Talk粉絲暱稱）批評行為不當，藍奕邦笑稱：「咁我攬你。」示範周國賢的攬法，取笑他一番。Endy入行19年，感恩同年出道的好友仍然在身邊，相信人與人之間是一種緣份，會享受當下。

完騷後受訪，對於首場便發生蝦碌事件，表示今次演唱會加入新技術，凌晨才準備好，故只練了半小時，昨綵排15分鐘便開騷，他表示每晚都會有不同嘉賓，每次的流程都有三分一不同，今晚的嘉賓是張繼聰，讚對方經驗豐富，可安心交個台給阿聰。問到會否邀請Lolly Talk做嘉賓時，他大方表示其中3成員Sinnie、Elka和阿妹昨晚有來看騷，自揭在後台有合照：「太敏感嘅冇嚟，其實同阿蛋識得耐，出道前幫我拍過MV。（見面會尷尬？）我冇尷尬，到呢個年紀畀人點寫唔Care得啖笑，知道佢哋粉絲好錫佢哋，唔想佢哋擺喺呢件事上。」並笑稱：「頭先合照絕對安全，我唔敢埋去，中間隔好大條隙，最緊要安全。」他解釋當日與Lolly Talk合作演出有好多舞步，跳舞是他最害怕的環節，好辛苦完成，親密合照是代表大家戰友關係。

完成8場演唱會之後，他將會放假孭背包旅行充電，之後想跟其他地方如日本及台灣的音樂人合作及交流，亦想去做巡迴，今次演唱會3個女沒有回港捧場，笑言機票昂貴，女兒想替他慳錢。