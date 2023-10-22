連Gin Lee名都嗌錯！伍仲衡認老花兼脫節

《中年好聲音》參賽者支嚳儀和涂家堯，以及音樂人伍仲衡今晚（21日）出席伍仲衡27年的音樂路上首個個人專輯簽名會。現場有大批粉絲手持應援物到場支持，支譽儀更花了五小時製作蛋糕送給仲衡祝賀他。活動上，支譽儀和涂家堯為表支持，現場演繹了伍仲衡的金曲作品，伍仲衡則在旁運用鋼琴伴奏，他們三人亦跟粉絲大玩遊戲，場面十分熱鬧。

支嚳儀和涂家堯大讚《中年好聲音》評審之一的伍仲衡對新人超級好，給予專業音樂建議之餘，又亦師亦友對自己很關心，涂家堯指：「始終曾經一個係參賽者，一個係評審，所以冇諗過完咗個比賽之後，個距離會近咗咁多。」支嚳儀則言蛋糕的口味是有寓意：「佢外表係一個白色嘅蛋糕，入邊係紅色嘅紅絲絨味，代表雖然佢外面好冷淡係白色，但一切開入邊就會熱情如火。（被伍sir笑用來裝飾蛋糕的琴鍵唔啱？）唔緊要啦，反正個蛋糕都係用嚟食嘅。」她指十分仰慕伍仲衡的才華，又形容蛋糕代表着伍仲衡的為人。提及最近涂家堯受伍仲衡邀請，一起網上直播唱歌，他形容伍仲衡像「着魔」了一樣，拿起樂器就停不下來，表示現在正在學習彈鋼琴，而支嚳儀謂：「可以邊彈邊唱係我嘅夢想。」又透露將會錄製新歌，而二人都希望伍仲衡可以寫首歌給自己唱。

伍仲衡承認自己欠下很多歌債：「我係疫情嘅時候，開咗好多live，應承咗好多人要寫歌，（寫歌要幾耐？）唔知，靈感嘅嘢話唔埋，最耐嗰首10年都未寫完，最快15至30分鐘就有。」談及舉辦歌唱活動，伍仲衡指並不容易：「佢唔似我網上直播咁撳個掣就得，要有投資、場地同埋製作，我認為係一個緣分嚟嘅，我未來會希望可以開到一個我作品集嘅音樂會，不過未有計劃。」提到前日他出席音樂頒獎典禮時，連環讀錯歌手名，其中更將Gin Lee中文名李幸倪讀成「李幸兒」，他自認老花：「我50幾歲啦，而且啲字又細粒，我覺得啲字似化開咗，同埋有啲歌名唔係咁容易估到，所以讀錯咗。（脫節？）呢啲係相對嘅，依家樂壇太多新人，我唔係個個都聽都識。」並點名讚揚炎明熹（Gigi）及林家謙，指會聽有質素的作品。