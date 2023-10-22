【心理測驗】你的愛情將在寒冬中綻放？

在這個充滿浪漫和溫暖的秋冬季節，你是否想知道自己的愛情運程將如何展開？是不是想知道是否會遇到那個特別的人，或者是否會有令人心動的浪漫邂逅？現在，邀請你参與日網Shiri的戀愛運心理測驗，揭示你的2023年秋冬會如何度過。

【問題】

以下的圖你認為是甚麽？

A.三角尺

B.體重計

C.隧道

D.動物角色的一隻眼

【結果分析】

A.

選擇A的你，今年秋冬只要做一件事愛情運就能有明顯改善，那就是購買一件你心儀已久但卻因猶豫而沒入手的物品。這可能是香水、小包、高跟鞋或披肩，這會讓你光芒四射，吸引異性的目光。

B.

選擇B的你，今年秋冬的愛情運將會穩步攀升。如果你最近因為年末計劃與心愛的人吵架或是被其他的瑣事打擾，不要過於計較和抱怨，否則可能會導致關係惡化， 反而破壞了戀愛運， 度過這段日子很有可能會有驚喜哦！

C.

選擇C的你，愛情運取決於你近期的心境，如果你一直處於滿腹牢騷、怨天尤人的狀態，這種趨勢會對你的愛情運產生負面影響。如果你想與心儀的人戀愛，就應該盡量保持個人的身心健康以及周遭環境的舒適，這愛情運勢就會慢慢好轉。

D.

選擇D的你，今年秋冬你的愛情運爆棚。不過，如果你太受歡迎，很可能會遭到小人的反感、嫉妒，所以要時時記住謙虛和感恩。如果你有另一半，無論男女，都可以透過研究和強調自己的眼妝來吸引對方。你也應該意識到強烈的凝視和柔和的微笑之間的區別。