吳磊被轟耍大牌拒合照　廣告商急發聲明孭鑊

內地小鮮肉吳磊素來被指平易近人，早前展開單車獨遊之旅，更大方與陌生司機交換通訊工具，想不到近日卻有網民發千字文，力指吳磊拍廣告「借單車卻拒合照」，21世紀還在耍大牌，貼文討論隨即上了熱搜，相關訊息引來超過5.8億的閱讀量。面對吳磊被指人格有問題，廣告商最終「攬上身」，自行跪低道歉！

據悉，向來愛踏單車的吳磊近日獲邀拍廣告，有關方面度橋以「單車」為主題，結果四出物色獨特而合適的單車當「主角」，結果廣告商與一名車界猛人嘗試接觸，最後卻因合照問題而掀起鬧戰﹗該名車主於網上點名批評吳磊：「把單車車借給某位愛騎行的藝人吳磊，這B事那B事的，不能和人合影就算了，我單車車和他合個影都不樂意，2023年了，還把自己當腕呢。」該車主還表示早前曾與王嘉爾合作，當時亦沒那麼多規矩。

事件愈鬧愈大，廣告商為息事寧人，最終發出聲明，重申他們「與車主溝通時，未答應該車主或其單車與吳磊先生合影，如有溝通不當或者理解有誤的地方，真誠的向車主道歉，而對吳磊先生造成的困擾，再次表達歉意」，而普遍網民都力撐吳磊，覺得車主本身的態度有問題，動機亦有可疑，而過往曾與吳磊偶遇的車主也紛紛站出來，大讚他親切，還會主動寄回旅途中的照片，根本不是該車主形容的那般傲慢。