熱烈地彈琴熱烈地唱　徐小鳳情迷最帥鋼琴家

連殿堂級歌手徐小鳳都情迷的「最帥鋼琴家」Maksim （馬克西姆）相隔8年空降香港舞台，將於將於11月2日假九展舉行「The Collection」世界巡迴演奏會。來自克羅地亞的Maksim，憑大師級琴技及男神級顏值，風靡萬千樂迷，早在2014年12月冬至前夕，曾在會展開演奏會，當時徐小鳳驚喜現身，還稱是自掏腰包買飛捧場，完騷後更專程到後台集男神郵，未知今次她會否繼續到場追星呢？而Maksim亦於2004年曾與歌手梁漢文合作歌曲《信望愛》，當時他坦言最愛香港粉絲夠熱情，指對這顆「東方之珠」絕不陌生。

Maksim於2022年開啟了新一輪巡演，今次更特別為香港粉絲精心打造亞洲巡演最與眾不同的一站，遴選眾多經典曲目，包括Coldplay、John Legend、Queen的最熱門歌曲，以及經典電影《教父》、《加勒比海盜》、《權力的遊戲》的主題曲，當然還包含李斯特和蕭邦的古典傑作，以及他過往專輯中最有代表性的作品，分別有造成一股Maksim「鋼琴旋風」的《手勢》、《出埃及記》、《大黃蜂的飛行》及《出埃及記》等，並以更奪目的方式呈現給樂迷。

Maksim早前在台北的演奏會記者會上，慨嘆疫情阻隔了跟粉絲的交流，稱自從9歲起就踏入鋼琴演奏家的職業生涯：「因為我認為這就是我生活的一部分，而不是工作。雖然一開始或許會覺得有點困難，但透過做運動和瑜伽，我逐漸變得適應，也能趁這段時間好好陪伴家人。」